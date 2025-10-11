I LAVORATORI DELLA PROVINCIA IN SCIOPERO DELLA FAME PER GAZA

LECCO – I lavoratori e le lavoratrici della Provincia di Lecco, su iniziativa della propria Rappresentanza Sindacale Unitaria, hanno aderito alla campagna “Lecco ha fame di pace”, promossa dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli.

Nella giornata di ieri la RSU e numerosi dipendenti hanno partecipato allo sciopero della fame a staffetta per Gaza, “un gesto simbolico e collettivo per esprimere solidarietà al popolo palestinese, in particolare a quello della Striscia di Gaza, duramente colpito da una crisi umanitaria senza precedenti”.

I lavoratori chiedono al Governo italiano la sospensione immediata delle forniture militari a Israele, l’attivazione di pressioni politiche e diplomatiche in tutte le sedi internazionali per ottenere un cessate il fuoco definitivo e l’obbligo per Israele di garantire l’immediato accesso agli aiuti alimentari e sanitari, di cui la popolazione di Gaza è privata da tempo.

Di fronte alle migliaia di vittime, tra cui bambini e persone fragili, e alle sofferenze inflitte alla popolazione civile palestinese, i lavoratori e le lavoratrici della Provincia di Lecco esprimono cordoglio e vicinanza ai superstiti, e chiedono al Governo italiano il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina.

Accolgono con favore i primi segnali di apertura emersi dal negoziato avviato su iniziativa degli Stati Uniti, che deve portare alla liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 e di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Infine, rivolgono un appello alle autorità italiane e internazionali affinché si impegnino concretamente per giungere, nel più breve tempo possibile, a un vero piano di pace che riconosca al popolo palestinese il diritto di vivere in uno Stato sovrano, in pace e nel rispetto del diritto internazionale.