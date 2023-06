LECCO – Partiamo con la Juve del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (90’) corsara in Friuli, un successo griffato da Chiesa mandato in gol da Manuel autore di una prestazione importante soprattutto nella ripresa. Resta a bocca asciutta il casatese Lorenzo Pirola a Cremona, tuttavia la gara da lui disputata (90’) è stata altamente positiva, un altro importante tassello di una stagione iniziata in sordina ma terminata tra applausi scroscianti, pass fondamentale in ottica futura. Dopo tanta panchina gioca anche se soli due minuti il portiere di Osnago Francesco Rossi, il ragazzo ha preso il posto di Sportiello tra i pali dell’Atalanta nel largo successo della formazione orobica sul Monza per 5-2.

Apriamo il capitolo dedicato al calcio femminile raccontando del successo della Juventus (1-0) della punta di Missaglia Sofia Cantore (lei è rimasta in panchina) nella finale di coppa Italia sul neutro di Salerno contro la Roma, gol partita per la cronaca di Barbara Bonansea al 93’. Cambia tecnico per la Calcio Lecco donne: mister Monica Iustoni ha rassegnato le dimissioni lasciando quindi libera la panchina bluceleste.

Ottime notizie giungono inoltre dalle giovanili: il Milan del centrocampista di Galbiate Ernesto Perin si è qualificato per le semifinali scudetto eliminando l’Empoli. Dopo il successo dell’andata (0-1) i rossoneri hanno bissato nel ritorno travolgendo i toscani (Ernesto ha giocato l’intero match) per 4-0 ed ora trovano in semifinale la Roma, che si è liberata dell’Inter 0-3 a Milano e 4-1 nella capitale. La gara d’andata tra rossoneri e giallorossi si disputerà domenica 11 giugno in Lombardia, mentre il 18 il match di ritorno a campi invertiti. Ancora gloria dunque per la giovane speranza locale (Perin) che dopo essersi laureato campione d’Italia Under 15 nella scorsa stagione, ora sogna il bis anche se la corsa al tricolore è ancora lunga e irta di insidie. Un anno quello di Perin zeppo di gioie e soddisfazioni – azzurrino under 16, titolare nel Milan -, il ragazzo si sta ritagliando spazio. Le chance per un futuro interessante sono concrete anche se la strada da percorrere è ancora molto lunga.

Primissime notizie dal calciomercato: il Catanzaro neopromosso in serie B con ogni probabilità lascerà libero di trovarsi un’altra sistemazione al difensore di Lierna Riccardo Gatti. Con solo sette partite in campionato Gatti non rientra nei piani della società calabrese ed è pronto a fare le valige. Cerca squadra anche il bellanese Andrea Arrigoni, svincolato dall’Andria retrocesso in serie D. Salvatore Elia è invece fermo da novembre per la frattura del crociato e l’esterno di Maggianico difficilmente verrà riscattato dal Palermo. Il ragazzo con ogni probabilità farà rientro alla casa madre (l’Atalanta), clinicamente guarito e pronto a riprendere la preparazione in vista della stagione agonistica 23/24. Confermato invece il galbiatese in forza al Renate Marco Anghileri, seppur reduce nella parte finale del torneo della frattura del crociato l’esperto difensore nerazzurro nutre la fiducia della società. Infine il difensore della Bonacina di Lecco Andrea Conti, fermo da anni per continue difficoltà fisiche, dovrebbe rientrare nei piani della nuova Sampdoria, sua attuale squadra, nel prossimo campionato di serie B.

Alessandro Montanelli