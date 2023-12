I LECCHESI NEL PALLONE. ESULTA ELIA, CANTORE REGINA DEGLI ASSIST

LECCO – Finalmente una gioia per lo Spezia di Elia, la Juve del Loca regola anche il Napoli, Cantore protagonista sia con Italia che in maglia bianconera.

Di prassi, risultati altalenanti escono dalla ruota in questo turno di campionato per i pedatori della nostra provincia. In serie A la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (90’) regola 1-0 i campioni d’Italia del Napoli e mantiene il secondo posto alle spalle dell’Inter. Lascia i tre punti a Bergamo nel derby lombardo il Milan, superato 3-2 all’ultimo respiro dall’Atalanta, altra panchina tra i rossoneri del ragazzo di Annone Brianza Davide Bartesaghi. Mastica ancora amaro la Salernitana, cenerentola del torneo, in casa con il Bologna (1-2): gioca l’intero match tra i campani il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola, lui sfiora nel convulso finale il 2-2 con un colpo di testa terminato di un niente a lato.

In serie B bel successo dello Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia corsaro 1-2 ad Ascoli. Il jolly resta in campo tutti e 90’ disputando una gara di alto livello. In terza serie (la C) tocca al liernese in forza all’Albinoleffe Riccardo Gatti (protagonista dal 13’s.t) vincere lo scontro lecchese al cospetto del difensore di Galbiate Marco Anghileri, autentica bandiera del Renate (gioca dal 16’s.t.): a Meda i seriani s’impongono 0-2. Dopo una lunga serie di risultati utili, viene sconfitta la Giana Erminio del portiere di Casatenovo (in panca) Carlo Pirola, a Trieste finisce 2-1. Uno a uno invece il finale di Turris-Latina, tra i locali è protagonista sino al 39’ della ripresa l’olginatese Jacopo Scaccabarozzi.

Nel calcio femminile l’Italia superando la Svizzera 3-0 in Nations League, si piazza al secondo posto del girone e mantiene la permanenza nel gruppo A della competizione europea. Nelle fila azzurre gioca l’intero incontro la missagliese Sofia Cantore, l’esterna della Juve risulta una delle migliori in campo servendo la palla buona nel primo e terzo gol. Cantore sugli scudi anche in campionato; la sua Juve infatti asfalta 4-0 il Pomigliano e la ragazza resta in campo sino al 30’ s.t, fornendo l’assist decisivo che ha portato al raddoppio bianconero. Se Cantore è nuovamente protagonista, un ruolo decisamente meno stimolante lo ricopre il portiere di Mandello in forza al Como Astrid Gilardi, ancora a far da dodicesimo nello 0-0 rimediato a Napoli. Classifica: Roma 30, Juventus 27, Fiorentina (una gara in meno) 19, Inter 17, Como 15, Milan 9, Sassuolo (una gara in meno), Sampdoria 8, Pomigliano 5, Napoli 1. Prossimo turno: Sampdoria-Juventus, Como-Roma.

Alessandro Montanelli