LECCO – Arrivano ancora gioie per i nostri “eroi della pedata” in questo turno di campionato: la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli passeggia a Torino sull’Empoli (4-0) e il ragazzo disputa 90’ senza ombre né luci. La Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (rimane in panchina) fa suo lo scontro salvezza all’Arechi con lo Spezia, battuto 1-0, mentre scenderà in campo questo pomeriggio a Cremona (18.30) la Sampdoria del difensore della Bonacina di Lecco Andrea Conti.

In serie B termina 0-0 Palermo-Cittadella, il ragazzo di Maggianico in forza ai locali Salvatore Elia è costretto ad abbandonare la scena al 15’ della ripresa, complice una distorsione al ginocchio destro.

Spazio ora alla solita abbondante pagina riservata alla serie C, partendo dalla sconfitta dell’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (viene impiegato sino al 28’s.t) nel 3-1 maturato a Foggia. Scontata la vittoria, la nona in dieci partite, della capolista Catanzaro che regola sul campo amico la Juve Stabia 2-0, tra i giallorossi ancora panchina per il liernese Riccardo Gatti mentre nelle fila campane è protagonista sino al 90’ il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi. Tre punti li mette a referto anche l’Entella del meratese Luca Barlocco, leader del girone B insieme al Gubbio costretto ad alzare bandiera al 22’ del primo tempo causa infortunio; i liguri nella circostanza hanno la meglio sull’Ancona 3-2. E ancora, il Pescara del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo supera in casa 2-0 il Cerignola, termina 0-0 Renate-Albinoleffe con il galbiatese Marco Anghileri protagonista sino al 90’ nelle fila nerazzurre. Pareggio che consente al Lecco di Luciano Foschi (0-2 ad Arzignano) di volare in testa alla classifica del girone A proprio davanti al Renate.

In Serie A femminile gol e spettacolo a Zanica tra il Milan e la Juventus (battuta 4-3) della punta di Missaglia Sofia Cantore, ragazza che resta in campo sino al 20’s.t . La Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri (out causa infortunio) perde 2-1 a Firenze, mentre il Como è regolato di misura 1-0 a Roma. Nel prossimo turno avremo Juventus-Fiorentina, Sampdoria-Parma e Como-Sassuolo.

Classifica: Roma e Fiorentina 18, Inter 17, Juventus 14, Milan 12, Sampdoria 9, Como e Pomigliano 4, Parma 3, Sassuolo 2.

Alessandro Montanelli