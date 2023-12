I LECCHESI NEL PALLONE. GIOIE PER BARTESAGHI, PIROLA SEGNA E ILLUDE

LECCO – Gioie per il Milan di Bertesaghi, illusorio gol di Pirola a Bergamo, debutto amaro per Colombo sulla panchina del Renate. Risultati abbastanza soddisfacenti escono dall’urna lecchese per i calciatori della nostra provincia impegnati nei vari tornei professionistici.

In serie A il Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (entra in campo dal 21’ della ripresa) travolge a San Siro nel derby il Monza con un rotondo 3-0, buona la prova del rossonero. Impatta 1-1 a Genova la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (90’), viene travolta a Bergamo (4-1) la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola che in campo per tutti i 90’ ha il merito di dare il provvisorio vantaggio ai suoi dopo soli 11’ con una bella inzuccata su angolo di Candreva ma poi come detto l’Atalanta nella ripresa dilaga, campani sempre ultimi in classifica.

In B trova i tre punti in dote la Sampdoria del calciatore della Bonacina Andrea Conti (resta ancora in panchina), corsara a Reggio Emilia 1-2. Vince pure lo Spezia del ragazzo di Chiuso Salvatore Elia (90’) nel match casalingo con il Bari, pugliesi superati 1-0 Elia dimostra di essere tornato in piena forma ottenendo la palma di migliore in campo.

Nella terza serie ecco arrivare l’importante successo dell’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’) che supera a Zanica 1-0 la Pergolettese. Va alla Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola questa sorta di derby lecchese con il Renate del galbiatese Marco Anghileri. Quest’ultimo entra nei giochi dal 10’ del secondo tempo mentre deve subire l’ennesima panchina Pirola, a Gongorzola i locali battono le pantere del nuovo allenatore (era al debutto) di Cesana Brianza Alberto Colombo 2-1. Il resoconto della serie C finisce con lo spettacolare 3-3 uscito da Monterosi-Turris, nelle fila ospiti 90’ per il giocatore di Olginate Jacopo Scaccabarozzi, una sorta di montagne russe in cui gli ospiti vanno sotto 2-0, ribaltano il match (2-3) ma si fanno rimontare in dirittura: è pareggio.

In serie A donne perde la Juventus della missagliese Sofia Cantore (gioca sino al 20’ della ripresa) a Genova 1-0 con la Sampdoria, cede anche il Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi (in panchina) a Seregno 2-3 con la capolista Roma, giallorosse in gol due volte dal dischetto. Il campionato ora va in vacanza e tornerà il 13 gennaio con i seguenti match: Como-Sampdoria e Juventus-Milan. Classifica, Roma 33, Juventus 27, Fiorentina 25, Inter 17, Como 15, Sampdoria 11, Milan 10, Pomigliano 5, Napoli 2.

Alessandro Montanelli