I LECCHESI NEL PALLONE. IMPRESA DEL RENATE DI ANGHILERI, ‘SBRAGA’ LA TURRIS

LECCO – Pollice in su per la Juve, “sbraga” la Turris di Scaccabarozzi in casa con l’Avellino, impresa del Renate che batte la capolista.

Dopo alcune vicissitudini, ritrova la strada del successo la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’) che supera la Fiorentina 1-0. Piccolo passo in avanti per lui, davvero utile in fase di interdizione ma altrettanto involuto nell’impostare, mansione in cui non rischia mai nulla limitandosi al solito compitino. Pareggio interno per la Salernitana del casatese Lorenzo Pirola (90’) con il Sassuolo, sotto 0-2 i campani hanno evitato la sconfitta solo al 90’ e la B è sempre più vicina. In questo senso negativa la prestazione di Pirola: una sua incomprensione con il portiere Costil ha infatti agevolato il raddoppio dei neroverdi. Secco 3-0 casalingo per il Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (in panchina) ai danni del Lecce, rossoneri che ottengono la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Nella serie cadetta finisce 2-2 lo scontro salvezza andato in scena a Piacenza tra la Feralpisalò del ragazzo di Imberido Luca Giudici (è subentrato al 37’della ripresa) e il Cosenza, lo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia (90’) come ben sappiamo ha diviso la posta con il Lecco (1-1).

In serie C impresa del Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) cha batte a Meda la neopromossa Mantova, 2-0 e tre punti d’oro che danno ossigeno alla classifica. Pericoloso scivolone casalingo per la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (90’), sconfitta 0-4 dall’Avellino, ora seconda forza del girone meridionale. Secco anche lo stop esterno dell’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (in panchina), superato 3-1 dalla Pro Vercelli. Senza reti è finita invece Trento-Giana Erminio e nelle fila ospiti da raccontare la solita panchina per l’estremo difensore di Casatenovo, Carlo Pirola. Tre punti d’oro li afferra il Monopoli del difensore di Merate Luca Barlocco (90’), corsaro 0-1 a Giugliano in uno scorto salvezza davvero importante.

Per quanto concerne la terza categoria nazionale, a 270’ dal termine almeno nella zona alta abbiamo già le tre vincitrici; salgono in cadetteria infatti Juve Stabia, Cesena e Mantova mentre bisogna segnalare le retrocessioni in D di Alessandria e Brindisi. Tornano tra i professionisti con quattro giornate d’anticipo invece, Trapani e Cavese. Intanto torna su una panchina il campione del mondo 2006 ed ex bluceleste Massimo Oddo, lui prende il posto di Torrente esonerato dal Padova dopo l’1-1 di Lumezzane. Ancora tre partite e la fase regolare andrà agli archivi, lasciando spazio a playoff e playout andando a sancire la conclusione di un’altra stagione agonistica come sempre ricca di emozioni sino all’ultimo giro di palla.

Capatina nel mondo del calcio donne per riferire del buon rendimento fornito dall’Under 17 del Monza, guidata della lecchese ed ex trainer della formazione (Eccellenza), bluceleste Monica Iustoni.

Alessandro Montanelli