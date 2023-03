LECCO – Immagazzina altri tre punti la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (entra al 1’s.t), che supera non senza difficoltà la Sampdoria per 4-2. Esce dal Meazza imbattuta la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (è sostituito al 23’s.t. per infortunio) che impone il pareggio casalingo al Milan (1-1); sono ancora in sede di valutazione i postumi dello stop, nella speranza che non si tratti di nulla di particolarmente serio e il ragazzo, autore di una buona prestazione, cresciuto nelle giovanili dell’Inter possa riprendersi da subito.

In serie C dopo un lungo periodo di crisi è tornata a vincere la Juve Stabia del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (lui non era disponibile causa un problema fisico dell’ultima ora) che supera non senza difficoltà il Giugliano 2-1. Respira anche l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) che espugna Monopoli 1-2, colpaccio dell’Entella del difensore di Merate Luca Barlocco (lui è rimasto in panchina) che viola il terreno della capolista Reggiana (0-1) portandosi a sole tre lunghezze dalla squadra allenata da Aimo Diana (68 a 65) riaprendo di fatto la lotta alla promozione diretta. È finito in parità (1-1) il derby calabrese tra Crotone e Catanzaro nelle fila ospiti il liernese Riccardo Gatti che si è dovuto accontentare dell’ennesima panchina. Giallorossi che mantengono il largo vantaggio sul Crotone secondo (80 a 66) e staccano virtualmente il biglietto per la serie B.

Turno appena completato ed è già tempo di tornare in campo per la giornata infrasettimanale. Questa sera l’Entella è attesa a un’altra dura battaglia a Cesena, formazione attualmente terza a quota 60, mentre domani la Juve Stabia sarà di scena a Francavilla, impegno interno per la cenerentola Andria che riceve il Crotone, il Catanzaro di Gatti ospita il Monterosi. Tuttavia l’attenzione degli sportivi lecchesi è focalizzata sullo scontro al vertice che attende domani alle 18 il Lecco di mister Luciano Foschi: i blucelesti ospitano infatti la capolista Feralpisalò.

In coppa Italia femminile arriva in finale la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore, le bianconere estromettono l’Inter (2-1) dopo i supplementari, la brianzola entra in campo dal 35’ del secondo tempo regolamentare. All’atto conclusivo le piemontesi se la dovranno vedere con la Roma, giallorosse che si sono liberate del Milan per 3-1 sempre dopo i supplementari. La data della finale unica in campo neutro non è stata ancora stabilita, anche se si dovrebbe disputare entro il quattro giugno.

Nel campionato Primavera sta giocando con una buona continuità il difensore di Annone in forza al Milan Davide Bartesaghi (90’ nel successo interno con il Bologna), intanto domani i giovani rossoneri di mister Ignazio Abate saranno impegnati ancora in casa nella Youth League, ospite l’Atletico Madrid.

Alessandro Montanelli