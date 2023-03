LECCO – La Juventus del galbiatese Manuel Locatelli – a sorpresa non convocato in azzurro da Roberto Mancini per le due gare di qualificazione agli Europei di Germania 2024 con Inghilterra e Malta – espugna Friburgo (0-2), e accede ai quarti di Europa League contro i portoghesi dello Sporting Lisbona con match in d’andata in calendario a Torino. Rimasto in campo sino al 38’della ripresa, il ragazzo ha svolto un lavoro oscuro risultando comunque utile alla causa bianconera. La Juve sarà nuovamente impegnata domenica alle 20.45 a Milano nel derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. La Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola, dopo il buon punto strappato a San Siro con il Milan, riceve domani (alle 18) il Bologna di Motta. Ricordiamo che l’Italia scenderà in campo giovedì 23 a Napoli contro i leoni inglesi, mentre domenica ecco la trasferta a Malta.

In serie C spumante in frigo per il Catanzaro del difensore di Lierna Riccardo Gatti: asfaltato 3-0 mercoledì il Monterosi (Gatti ancora in panchina) domenica in caso di vittoria, ma non solo, potrebbe festeggiare il ritorno in serie B a distanza di 17 lunghi anni sul terreno di Salerno contro la Gelbison, compagine attualmente 15esima in classifica a quota 35. Il Catanzaro infatti ha dilatato il suo vantaggio da 14 a 16 lunghezze sul Crotone secondo e mancando sei gare al termine (18 punti disponibili) ecco come un altro successo garantirebbe ai giallorossi la promozione in B. Un percorso incredibile quello calabrese: i ragazzi di mister Vivarini nelle 32 partite sin qui disputante ne hanno vinte 26, pareggiate 5 e persa solo una contro la Viterbese. 83 i punti immagazzinati, 86 i gol segnati e appena 13 le reti subite, naturalmente miglior attacco e difesa del campionato, una vera macchina da guerra. Si presta a festeggiare Gatti ma anche l’ex bluceleste e capitano dei calabresi Luca Martinelli, vera icona e colonna portante del team, a segno nell’ultima gara con il Monterosi (lui firmò la seconda rete).

Domani spazio anche a Monterosi-Andria: i pugliesi che nell’ultimo turno hanno fermato (0-0) il Crotone avranno disponibile il difensore di Bellano Andrea Arrigoni che ha scontato la giornata di squalifica. Giocherà in casa del Latina, sempre domani, la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (sconfitto 3-1 nell’ultima uscita a Francavilla), tuttavia l’impiego del centrocampista assente nelle ultime due gare per uno stato influenzale non è ancora certo. Questo pomeriggio anticipa invece nel girone B l’Entella del meratese Luca Barlocco che riceve dopo il pesante ko di Cesena (3-0) il Pontedera.

Intanto torna protagonista anche l’Under 16 italiana nella doppia amichevole con la Germania in calendario il 24 e 27 marzo a Tirrenia: tra i convocati pure il centrocampista del Milan di Galbiate Ernesto Perin alla sua undicesima presenza con i giovani azzurrini di mister Zoratto.

Alessandro Montanelli