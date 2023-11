I LECCHESI NEL PALLONE. LOCATELLI CAPITANO DI SOSTANZA, RENATE E TURRIS FUORI DALLA COPPA

LECCO – Altro passo avanti per il galbiatese in forza alla Juventus Manuel Locatelli, investito della carica di capitano nel vittorioso match interno (2-1) con il Cagliari, gara onorata grazie a una prestazione assolutamente volitiva, insomma i suoi soliti 90’ di sostanza e applicazione.

Convocato in nazionale da Spalletti per le due decisive gare di qualificazione ai campionati europei, Locatelli è stato rispedito a casa per una piccola frattura scomposta della decima costa; regolarmente in campo invece con la nazionale Under 21, sempre in partite valide per qualificazione agli europei, Lorenzo Pirola, impegnato giovedì 16 novembre a San Marino e il 21 in Irlanda.

Tornando alle partite giocate, getta via tre punti il Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (in panchina) nel 2-2 di Lecce: non è bastato il doppio vantaggio ai rossoneri per acquisire la vittoria. Termina 2-2 anche Sassuolo-Salernitana e pure in Emilia, ospiti avanti 0-2 e poi riacciuffati, nelle fila amaranto 90’ per il ragazzo di Casatenovo Lorenzo Pirola.

In serie B altro 2-2 stavolta uscito sulla casella di Spezia-Ternana, entrato al 16’ della ripresa tra i liguri l’attaccante di Chiuso Salvatore Elia. Seconda vittoria di fila per la Sampdoria del difensore della Bonacina Andrea Conti (in panca) sull’ostico campo del Modena per 0-2.

In serie C partenza dedicata allo scivolone del Renate (il galbiatese Marco Anghileri resta in panca), sconfitto a Meda 0-2 dai fanalino di coda dell’Alessandria. Perde anche l’Albinoleffe a domicilio con il Padova (0-1), nei seriani 90’ li gioca il liernese Riccardo Gatti. Sempre tra le mura amiche cede 0-1 la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (90’) al Monopoli. Ride la Giana Erminio, ma decisamente meno il secondo portiere della formazione di Gongorzola e quindi il casatese Carlo Pirola, ancora una volta costretto alla panchina nel roboante 4-0 inferto dalla Giana alla Virtus Verona.

Nel turno infrasettimanale di coppa Italia arrivano altre due delusioni, quella maturata dal Renate (90’ per Anghileri) seccamente battuto in trasferta dalla Triestina con un largo 4-0 e l’eliminazione anche della Turris che cede 3-5 dopo i supplementari alla Juve Stabia. In questa occasione “Scacca” entra in campo al 33’della ripresa, giusto il tempo per siglare il 3-2 con un preciso colpo di testa (quarto gol per lui in stagione), marcatura inutile ai fine del risultato visto che in seguito la sua ex squadra riuscirà a siglare il 3-3, poi i supplementari di cui sopra.

Intanto domenica 19 a Lecco (alle 15) un importante match attende l’Under 17 bluceleste, formazione che sarà impegnata nello scontro al vertice interno contro la capolista Milan, guidata dal centrocampista di Galbiate Ernesto Perin (in forse causa un problema fisico). I rossoneri hanno sin qui hanno vinto tutte e nove le partite disputate, secondo il Lecco a quota 19, seguono Venezia 16, Como 15, Inter, Verona, Monza 14, Brescia 13, Feralpisalò 11, Udinese, Atalanta, Cittadella 8, Sudtirol 5, Cagliari 0.

In chiusura menzioniamo il roboante 0-3 conseguito nella serie A femminile dalla Juventus, della punta di Missaglia Sofia Cantore (impiegata sino al 30’s.t) a Seregno contro il Como, tra le lariane panchina per il secondo portiere di Mandello Astrid Gilardi.

Alessandro Montanelli