LECCO – Da copione, tanti e variegati i temi da sviluppare anche in questa giornata dove si narrano le gesta dei calciatori lecchesi impegnati nelle varie competizioni agonistiche. In serie A sembra aver trovato una certa continuità di rendimento, il centrocampista di Galbiate in forza alla Juventus Manuel Locatelli: la sua prestazione nel vittorioso (1-0) match interno con la Fiorentina – l’allenatore in seconda della viola è l’oggionese Marco Turati – è stata altamente positiva. Immolatosi nello sventare una conclusione a botta sicura ospite, “Loca” ha spaziato a 360 gradi in mezzo al campo sia in fase di impostazione che copertura. Anche le pagelle dei vari quotidiani ne hanno incensato le gesta regalando una votazione media che sfiora il 7. Nelle ultime uscite il ragazzo sembra essere rifiorito, un vantaggio per la Juve ma anche in prospettiva azzurra.

Notiziona in serie C. Incredibile ma vero: il Catanzaro del difensore di Lierna Riccardo Gatti (in panchina) ha perso la sua imbattibilità stazionale a Viterbo (1-0) sul terreno dei penultimi della classe. I calabresi cadono dopo ben 27 risultati utili consecutivi, restano comunque 10 le lunghezze di margine sul Crotone secondo. Perde anche il Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) 2-1 a Vicenza, tuttavia le pantere si sentono defraudate perché l’1-0 locale è nato da una palla abbondantemente uscita in fallo laterale, mentre negli ultimi sussulti del match sul 2-1 ai nerazzurri non è stato concesso un rigore solare. Episodio riconosciuto onestamente anche durante una trasmissione andata in onda su una Tv vicentina. Impatta 0-0 la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) nella gara casalinga con il Taranto, finisce invece 1-1 Olbia-Entella nelle fila ospiti resta in campo sino al 33’ della ripresa il meratese Luca Barlocco. A proposito di Entella, i liguri mercoledì sono attesi dalla semifinale di ritorno di coppa Italia a Vicenza, all’andata finì 1-0 per la truppa di Barlocco e la finale appare un traguardo a portata di mano. Giusto ricordare che la seconda semifinale verrà giocata tra Juventus Under 23 e Foggia al Moncagatta di Alessandria, piemontesi costretti a rimontare il 2-1 patito all’andata.

Capitolo donne. Anche il calcio femminile ha raggiunto i quarti di finale di coppa Italia, competizione in cui l’Inter ha eliminato solamente dopo i rigori la Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri mentre la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore ha estromesso il Chievo Verona con un doppio 3-0. Queste le due semifinali, con match d’andata in calendario il 4 marzo: Juventus-Inter e Milan-Roma. In campionato dobbiamo segnalare invece la netta vittoria esterna delle bianconere a Firenze 0-3 (Cantore è entrata al 20’s.t.) e la decima sconfitta consecutiva della Sampdoria out 3-1 a Parma e Panzeri viene gettata nella mischia dal 7’s.t.. Nuovo stop anche per il Como, battuto 2-0 a Sassuolo. Nel prossimo turno avremo Sampdoria-Roma, Juventus-Parma e Como-Milan. Classifica: Roma 45, Juventus 37, Fiorentina 34, Inter 32, Milan 31, Sassuolo, Pomigliano 14, Parma 13, Como 11, Sampdoria 10.

Alessandro Montanelli