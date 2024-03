I LECCHESI NEL PALLONE: MALE IN A, MEGLIO NELLE SERIE MINORI

LECCO – Torna in campo Pirola nella Salernitana, formazione sconfitta a Cagliari: il ragazzo intanto viene minacciato sui social. La Juve con Locatelli perde la posizione di vicecapoclassifica, in C impresa della Giana Erminio che batte il Padova.

Il 2-2 casalingo con l’Atalanta fa perdere il ruolo di anti-Inter alla Juventus del galbiatese Locatelli (90’), un Manuel in netta difficoltà che ormai da un paio di mesi non riesce a ritrovare un minimo di brillantezza per poter aiutare la causa bianconera. Sempre in serie A torna in campo a circa tre mesi dall’infortunio il difensore di Casatenovo in forza alla Salernitana, Lorenzo Pirola (gioca dal 1’ della ripresa).

La formazione campana viene travolta 4-2 nello scontro salvezza a Cagliari, ed è ormai precipitata nel baratro della retrocessione. Intanto sulle possibilità di Pirola di poter vestire in futuro ancora il colore granata i dubbi si sono dissolti: Lorenzo lascerà sicuramente la Campania. Il tutto emerge da un post pubblicato da Martina Ferrari, fidanzata e futura moglie del giovane. Dopo un anno trascorso a ricevere offese si è superato il limite, i soliti leoni da tastiera infatti hanno augurato a Martina di restare vedova il più presto possibile: agghiacciante…

In cadetteria bel successo esterno (2-3) a Modena della Feralpisalò dell’imberidese Luca Giudici che torna in campo dopo circa due mesi dall’infortunio subito ai tempi del Lecco. Il centrocampista entra sul terreno di gioco dal 36’ del secondo tempo. Tre punti belli pesanti in ottica salvezza li incassa pure lo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia (sostituito al 41’ s.t.)che stende al Picco il Sudtirol 2-1.

Apriamo come da prassi il lungo spazio riservato alla C riferendo dei risultati conseguiti nel turno infrasettimanale, esordio riservato all’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’) che impatta 0-0 sul campo dell’Arzignano. Finisce senza reti anche Pro Sesto-Giana Erminio con il portiere casatese Carlo Pirola fisso in panchina.

Esce il 2-2 sulla ruota Monopoli-Brindisi – tra i locali assente per squalifica il meratese Luca Barlocco, a seguire il Renate del galbiatese Marco Anghileri (entrato al 39’ s.t.) pareggia 1-1 a Novara; perde invece a Giugliano 2-1 la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi che resta in campo sino al 90’. Nel weekend invece da segnalare il grande successo della Giana a Gongorzola, al cospetto del Padova (2-0) e quindi ai danni della seconda forza del girone – che torna a perdere a distanza di due mesi, quando s’arrese in Veneto alla capolista Mantova 0-5; per l’undici di Sant’Antonio si tratta del secondo stop in campionato.

Un altro 0-0 lo confeziona l’Albinoleffe a Zanica con il Novara (Gatti entra al 38’s.t), questa sera giocheranno Renate-Pro Sesto e Turris- Casertana.

Ferma la serie A femminile, si sono giocate le semifinali di coppa Italia e la Fiorentina dopo il successo interno (1-0) dell’andata ha replicato violando il campo della Juventus e quindi Biella per 1-3; nelle fila bianconere ha giocato sino al 15’ della ripresa l’attaccante di Missaglia Sofia Cantore.

La Fiorentina affronterà in finale il prossimo 25 maggio la Roma, che ha strapazzato il Milan 5-2 dopo lo 0-2 dell’andata.

Alessandro Montanelli