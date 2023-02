LECCO – Dopo l’opaca prestazione fornita nel ko interno con la Lazio merita la copertina della rubrica i calciatori lecchesi il difensore di Casatenovo in forza alla Salernitana Lorenzo Pirola. Nel netto 3-0 rifilato domenica dall’undici campano al Monza, società con cui nella scorsa stagione ottenne la promozione in A, Pirola si è guadagnato la palma di uno dei migliori interpreti di una gara diligente in difesa ma importante anche in fase offensiva ed è apparso in netta crescita rispetto alle ultime uscite e il pubblico granata ha dimostrato di apprezzare bravo. Detto che il galbiatese Manuel Locatelli non sarà in campo questa sera nel derby della Mole contro il Torino (è squalificato), lo stesso si è messo in luce nella roboante vittoria esterna (90’) della Juventus in Europa League a Nantes abile ad espugnare il suolo transalpino 0-3 con il centrocampista vicino alla marcatura ed autore di una buona prova.

In serie C balzano subito all’occhio le dimissioni del tecnico di Cesana Brianza in forza al Pescara (in Abruzzo a distanza di un lustro è tornato Zeman) Alberto Colombo dopo l’ennesima sconfitta stavolta maturata a Cerignola per 1-0 anche se in verità il mister ha in qualche modo anticipato un esonero che era dietro l’angolo. Vincono e convincono invece l’Entella del meratese Luca Barlocco e il Catanzaro del difensore di Lierna Riccardo Gatti, i liguri espugnano Ancona 0-3 un successo in cui ha messo il timbro lo stesso Barlocco, una giornata davvero stellare per lui. Si parte con l’assist dell’1-0 fornito a Tommaselli, poi guadagna il rigore del raddoppio e infine va a un amen dal gol con botta bravamente sventata in angolo dal portiere avversario, insomma match da 7,5 in pagella. Successo esterno anche del Catanzaro di Gatti (in panchina) che travolge a Castella Mare la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi 1-4, il centrocampista gioca l’intero match segnando il punto della bandiera delle vespe. Perde 0-1 il derby pugliese con il Foggia l’Andria del bellanese (90’) Andrea Arrigoni.

Nel calcio femminile da segnalare il 2-1 inflitto dall’Italia alla Corea del Sud, match in cui la missagliese della Juventus Sofia Cantore ha disputato l’intero incontro, un barlume di luce dopo ben cinque sconfitte consecutive. Intanto è ripreso anche il campionato nella sua ultima gara della fase regolare, partiamo con la Juventus che strappa i tre punti al Parma (2-1) in questa circostanza Cantore resta in panchina. Ennesimo rovescio per la Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri, out a domicilio anche se di misura (0-1) al cospetto della capolista Roma; la ragazza viene impiagata dal 23’s.t. . Altro stop anche per il Como, pesante infatti lo 0-4 casalingo subito nel derby con il Milan.

Questa la classifica finale: Roma 48, Juventus 40, Inter 35, Milan, Fiorentina 34, Sassuolo 17, Pomigliano 14, Parma 13, Como 11, Sampdoria 10. I giochi tuttavia sono ancora aperti: da quest’anno nel calcio in rosa sono stati introdotti la pole scudetto – a contenderselo Roma, Juve, Inter, Milan, Fiorentina – e la pole retrocessione – in lizza Sassuolo, Pomigliano, Parma Como e Sampdoria -. Gare in calendario dal 18 marzo al 28 maggio, il sorteggio è in programma oggi alle 12.30.

Alessandro Montanelli