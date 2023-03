LECCO – Dopo 15 incontri è arrivato anche il primo gol in serie A per il 21enne difensore di Casatenovo in forza alla Salernitana Lorenzo Pirola, il ragazzo ha infatti sbloccato con un perentorio colpo di testa la gara interna con il Bologna firmando l’1-0 il match è terminato (lui ha giocato 90’) 2-2. Davvero una bella soddisfazione aver rotto il ghiaccio in una gara in cui l’apporto di Pirola, oltre al gol, è stato determinante.

Intanto Lorenzo è stato convocato domenica sera dal CT dell’Under 21 Paolo Nicolato in vista delle gare amichevoli con Serbia e Ucraina. Test utili per la fase finale dell’europeo di categoria, in calendario dal 21 giugno all’otto luglio in Georgia e Romania. Per quanto concerne le amichevoli si partirà con la trasferta in Serbia il 24 marzo, quindi l’impegno casalingo tre giorni dopo a Reggio Calabria contro l’Ucraina.

Una grande partita l’ha disputata anche il centrocampista bianconero di Galbiate Manuel Locatelli nella vittoriosa trasferta della Juventus a San Siro contro l’Inter. Bravo sia in fase di rottura che di impostazione Manuel è risultato tra i migliori in campo, certo sulla vittoria della Juve (0-1) pesa un fallo di mano apparso abbastanza evidente ma questo è tutto un altro discorso, ora la pausa delle nazionali prima di affrontare le ultime undici giornate di campionato.

In serie C giusto e doveroso celebrale la fantastica promozione in cadetteria, dopo ben 17 anni di assenza, del Catanzaro del difensore di Lierna (in panchina) Riccardo Gatti. Espugnando Salerno (0-2 alla Gelbison) i giallorossi hanno staccato con cinque turni d’anticipo la matematica promozione in B. Alle loro spalle i corregionali del Crotone lamentano 16 punti di distacco ed essendocene disponibili solo 15, ora anche l’aritmetica li condanna ai playoff. Nel girone B l’Entella del meratese Luca Barlocco (in panchina) torna a vincere dopo la batosta di Cesena superando 4-1 il San Donato. Secondo 0-0 di fila per l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) a Monterosi, mentre la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (in campo dal 14’della ripresa) cede a domicilio 1-3 al Latina, da qui l’esonero di mister Sandro Pochesci a cinque gare dalla bandiera a scacchi che determina la fine della fase regolare del torneo, prima di playoff e playout.

In serie D sale tra i professionisti con sei gare d’anticipo il Catania del 33enne ex attaccante del Lecco Manuel Sarao, in gol nella raid esterno a Canicattì (1-4) per lui 25 gare e sei reti ad oggi realizzate. Siciliani in vetta alla classifica dopo 28 partite e una sola sconfitta a quota 75 contro i 53 del Locri secondo.

Nel calcio femminile (pool scudetto) la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore batte 2-0 il Milan lei viene impiegata a partire dal 17’s.t. . Nella pool salvezza netta sconfitta (3-0) della Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri a Sassuolo, l’atleta lombarda tuttavia resta in campo per soli otto minuti, venendo poi sostituita causa a dei problemi fisici dopo un contrasto di gioco.

Alessandro Montanelli