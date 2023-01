LECCO – Sale alla ribalta la “coppia” Manuel Locatelli – Lorenzo Pirola in questa puntata dei calciatori lecchesi.

Il primo è protagonista (90’) con la sua Juventus nel 3-3 uscito sulla ruota di Torino contro l’Atalanta, lui va vicino alla segnatura in un paio di circostanze e si guadagna un penalty oltre ad effettuare delle buone chiusure difensive; voto 6,5, in rialzo anche manca di un pizzico di continuità. Bene Pirola (90’) nella sconfitta interna nel derby campano con la capolista Napoli: granata battuti 0-2 ma con il giocatore di Casatenovo bravo a contenere, a tratti, l’esplosività del bomber partenopeo Victor Osimhen e andare pure vicino al gol con un colpo di testa che si è spento di un soffio a lato. Talvolta Pirola ha anche sofferto, tuttavia la sua prova merita la sufficienza, voto 6.

In serie C torna finalmente al successo (mancava da cinque gare) il Pescara del tecnico di Cesena Brianza Alberto Colombo che riesce non senza fatica a battere all’Adriatico la Viterbese 1-0, gol segnato in pieno recupero. Successo largo sempre nel girone meridionale per la capolista Catanzaro che travolge 4-0 il Cerignola, al solito il difensore di Lierna Riccardo Gatti si deve accontentare della panchina. Con lo stesso punteggio vinche anche l’Entella (girone B) del meratese Luca Barlocco, ora seconda della classe, il lecchese resta in campo 90’. A seguire due pareggi, quello fortunoso ottenuto dall’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) che impatta 0-0 a domicilio con il Taranto, rossoblu ospiti a un amen del successo visto i tre pali colpiti. E l’1-1 esterno conseguito dal Renate del galbiatese Marco Anghileri ad Alessandria contro la Juventus Under 23, pantere che falliscono un rigore da tre punti. Infine perde a Monopoli 1-0 la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi, lui resta sul prato sino al 28’ della ripresa.

In serie A femminile vince la Juventus (1-2) del bomber di Missaglia Sofia Cantore a Pomigliano, sotto 1-0 le bianconere pareggiano proprio con la brianzola brava a ribadire in gol un suo precedente tiro respinto dal portiere, la ragazza viene sostituita al 31’s.t.. Secco rovescio interno invece per la Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri (0- 3 con il Milan), lei determina il fallo di rigore con il quale le ospiti raddoppiano, l’atleta è protagonista sino al 13’s.t.. Prezioso pareggio infine ottenuto dal Como (1-1) a Milano contro l’Inter quarta forza del torneo.

Nel prossimo turno, il calendario offre il derby della Madonnina Milan-Inter oltre allo scontro lecchese (Panzeri – Cantore) in Juventus-Sampdoria e il match salvezza Parma-Como. Classifica: Roma 36, Juventus 31, Fiorentina 28, Inter 26, Milan 25, Pomigliano 13, Sassuolo, Como 11, Sampdoria 10, Parma 6. Classifica marcatrici: Chawinga (Inter), Girelli (Juve) 11, Beerenssteim (Juve), Polli (Inter) 9, Giacinti (Roma), Asllani (Milan), Zsanet (Fiorentina) 7, Martinovic (Parma) 6, Gago (Sampdoria), Haavi (Roma), Karchovni (Inter) 5, Beccari (Como), Cantore (Juventus) 4.

Alessandro Montanelli