LECCO – Un trionfo e una sconfitta, questo il verdetto uscito nell’ultimo turno di serie A per i protagonisti lecchesi del calcio nazionale. Vince la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola 1-2 a Lecce anche se lui resta in panchina, cade invece tra le mura di casa la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (entra in campo dal 1’della ripresa) 0 -2 con il Monza, una prestazione da sei; il centrocampista va anche a un soffio dall’1-2 quando si vede bravamente respingere un pallone destinato al gol da uno straordinario Di Gregorio, il portiere, diventa l’assoluto mattatore della gara.

In serie C dopo il brodino dei tre punti strappati (1-0) alla Viterbese, perde ancora ed è un tonfo interno che fa male (0-4 con il Foggia) il Pescara del mister di Cesana Brianza Alberto Colombo, confermato dalla società alla guida degli abruzzesi anche se il rischio esonero pende sulla sua testa, vedremo. Cede l’intera posta anche l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (90’) superata 3-1 dal Picerno ed ora penultima forza del campionato, “deraglia” pure il Renate del difensore di Galbiate Marco Anghileri sconfitto a Meda (0-1) dalla Pro Patria; muove la classifica l’Entella del meratese Luca Barlocco (90’) che impatta 0-0 a domicilio con il Gubbio. Poi la notiziona del giorno: la corazzata Catanzaro non riesce a vincere. I calabresi sono stati fermati 1-1 a Messina, inutile ricordare che ancora una volta il ragazzo di Lierna Riccardo Gatti si è dovuto accontentare di assistere dalla panchina al match dei giallorossi ospiti. Di fatto l’unica vittoria della C in una giornata di magra arriva grazie alla Juve Stabia del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (90’) corsara 0-1 a Viterbo.

Tuttavia la chance per rifarsi è già dietro l’angolo nel turno infrasettimanale che parte questo pomeriggio con l’Entella ospite dell’Imolese, domani avremo: Monterosi-Pescara, Pordenone-Renate, Catanzaro-Turris, Juve Stabia-Crotone, e Andria-Francavilla. Classifica girone A (primi posti): Pordenone 44, Feralpisalò 42, Vicenza 41, Pro Sesto 40, Lecco 39, Renate 38. Girone B: Reggiana 55, Cesena 48, Entella 46. Girone C: Catanzaro 64, Crotone 56, Pescara 42, Juve Stabia 36, Andria 17.

In serie A femminile out il Como nello scontro salvezza a Parma (1-0), vince a mani basse la juventina di Missaglia Sofia Cantore il duello tra lecchesi e quindi tra lei e il difensore di Costamasnaga in forza alla Sampdoria Vanessa Panzeri. A Torino finisce 5-0 per le bianconere una giornata ok per Sofia, in campo sino al 32’s.t e autrice del punto del 2-0 con un astuto pallonetto a scavalcare il portiere in uscita, siglando il suo quinto centro in stagione. Amaro epilogo di contro per Panzeri l’ex Juve entra in campo nelle fila blucerchiate al 18’ del secondo tempo, quando la frittata era stata già bella che servita.

Nel prossimo turno avremo; Como – Roma, Sampdoria – Fiorentina, e Juventus – Milan. Classifica: Roma 39, Juventus 34, Fiorentina 31, Inter 29, Milan 25, Pomigliano 13, Como e Sassuolo 11, Sampdoria 10, Parma 9.

Alessandro Montanelli