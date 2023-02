LECCO – C’è davvero tanta carne al fuoco in questa puntata dei calciatori lecchesi, anche perché in serie C si deve narrare del turno infrasettimanale di campionato. Detto che in serie A la Juventus scenderà in campo domani a Salerno dove andrà in scena lo scontro tra lecchesi che oppone il galbiatese Manuel Locatelli di fronte al granata in forza alla Salernitana e residente a Casatenovo Lorenzo Pirola. Continua suo malgrado in una sorta di via crucis il difensore della Bonacina in forza alla Sampdoria Andrea Conti, finito ancora una volta sotto i ferri la scorsa settimana per risolvere si spera definitivamente un problema alla caviglia che lo affliggeva da mesi; il ragazzo dovrebbe tornare disponibile a fine aprile.

Tornando alla terza divisione nazionale ricordiamo da prima i risultati della scorsa settimana. Il Catanzaro ha affossato in casa la Turris 1-0 con il liernese Riccardo Gatti nelle fila calabresi ancora in panchina, fermo anche il meratese Luca Barlocco accomodatosi in panca nel successo esterno del suo Entella (1-2) a Imola. Novanta minuti li gioca l’olginatese Jacopo Scaccabarozzi nella sconfitta casalinga (1-2) con il vice capoclassifica Crotone. Ieri nel turno domenicale, i campani si devono leccare nuovamente le ferite dopo l’1-0 rimediato a Picerno e anche in questa circostanza “Scacca” resta in campo 90’. Trionfa e gode come spesso accade la capolista del girone meridionale (il Catanzaro) che spazza via sempre a domicilio l’Andria per 4-0, derby lecchese come accennato in apertura vinto da Gatti nei confronti del bellanese Andrea Arrigoni (90’): “Richi” deve conteggiare però un’altra panchina e assistere al match da semplice spettatore non pagante. Giusto segnalare che il Catanzaro è l’unica formazione professionistica ancora imbattuta nell’intera Europa, insomma un dominio totale con i suoi 70 punti all’attivo.

Nel girone A pesante rovescio interno del Renate a Meda (0-2) contro il Trento, nelle fila locali altri 90’ disputati dal galbiatese Marco Anghileri. Molto bene l’Entella che bissa il successo di Imola, superando 2-0 a Chiavari la Fermana, stavolta Barlocco torna titolare dopo aver rifiatato nel turno precedente – 90’ di sostanza per lui. Dopo un lungo periodo negativo torna a vedere la luce in fondo al tunnel il Pescara del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, che “regala” all’Adriatico una manita (5-0) al Potenza rafforzando così la terza posizione in graduatoria alle spalle della coppia calabra composta da Catanzaro e Crotone.

Solita parentesi sul calcio di serie A femminile; perde la Juventus della missagliese Sofia Cantore (1-2) il match casalingo con il Milan, lei gioca 90’. Lascia sul piatto l’intera posta anche la Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri (entra al 16’della ripresa), a Bogliasco contro la Fiorentina un 1-4 pesante in ottica salvezza. Salvezza inseguita anche dal Como ancora out a Seregno 0-1 con la capolista Roma. Prossimo turno: Fiorentina-Juventus, Sassuolo-Como, Parma-Sampdoria. Classifica: Roma 42, Juventus e Fiorentina 34, Inter 32, Milan 28, Pomigliano 14, Como e Sassuolo 11, Parma e Sampdoria 10.

Alessandro Montanelli