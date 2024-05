“I LUOGHI DELL’ADDA” ALLA 19ª EDIZIONE, GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE

LECCO – I luoghi dell’Adda arriva alla 19ª edizione e il 2024 vede la conferma dei Comuni del 2023 (con la sola eccezione di Lecco) e l’aggiunta dei Comuni di Abbadia Lariana e Varenna per un totale di 13 amministrazioni comunali e 16 spettacoli. A questi si aggiungono il contributo del Parco Adda Nord, che anche quest’anno ha scelto di supportare l’iniziativa ritenendola meritevole per qualità, impegno e valore culturale, e il patrocinio dell’EcoMuseo Adda di Leonardo. La rassegna conferma così un cospicuo volume di attività toccando le province di Lecco, Bergamo e Milano.

Gli organizzatori tengono anche quest’anno a sottolineare l’impegno di tutte le amministrazioni che hanno lavorato alla preparazione di un cartellone costruito con la convinta volontà di offrire ai cittadini occasioni di spettacolo e cultura. ILDA è da sempre caratterizzata dalla collaborazione con le amministrazioni che offrono luoghi sconosciuti al grande pubblico, tutti i Comuni infatti offrono spazi suggestivi e particolarmente gradevoli per godersi uno spettacolo teatrale o musicale.

Il ruolo di capofila è ancora del Comune di Robbiate, gli altri comuni che partecipano a ILDA sono Abbadia Lariana, Airuno, Canonica d’Adda, Calco, Calolziocorte, Capriate San Gervasio, Fara Gera d’Adda, Imbersago, Olginate, Paderno d’Adda, Varenna, Verderio; gli oganizzatori rimarcano inoltre l’importante sostegno economico del Parco Adda Nord, senza il quale non sarebbe possibile realizzare la rassegna.

La XIX edizione della rassegna teatrale dedicata ai suggestivi spazi dislocati lungo il corso del fiume Adda cura sempre con attenzione la grafica promozionale: quest’anno l’immagine della locandina fa parte del portfolio che Il Parco Adda Nord ha condiviso con l’organizzazione. La sinuosa ansa dell’Adda evidenzia il legame con il territorio e l’idea che il teatro sposi luoghi molto evocativi, come se il programma si specchiasse nelle acque dell’Adda, rendendole ancor più brillanti.

I luoghi dell’Adda si conferma ricca e variata e sarà composta da 16 appuntamenti: si inizierà il 1° giugno con uno spettacolo itinerante nel Parco di Villa Gina (sede del Parco Adda Nord) a Trezzo sull’Adda, Abitare la terra di e con Silvio Castiglioni, un’azione teatrale itinerante che esplora alcuni aspetti del nostro rapporto con il pianeta. Si continua nel secondo fine settimana venerdì 7 giugno a Olginate presso Villa Sirtori che ospiterà una coproduzione di Teatro Invito/Ortoteatro dal titolo Dove sono le lucciole – un viaggio nel mondo poetico di Pasolini, un viaggio alla ricerca dell’ispirazione poetica dello scrittore e del ruolo della poesia oggi.

Apre il fine settimana successivo, venerdì 14 giugno al Parco di Villa Concordia di Robbiate, Se mi lasci non vale del Teatro delle Temperie, che accende i riflettori sulla camera da letto di Luca e Lilli, assieme a cui si riderà di ansie e insicurezze della vita a due per esorcizzarle. Sabato 15 giugno i Compagni di viaggio presenteranno Principi e princìpi, spettacolo itinerante adatto a tutta la famiglia nella Pineta di Crespi d’Adda. A seguire nella piazza di Imbersago, Potlach Teatro metterà in scena un altro spettacolo tout public dal titolo Direttori d’orchestra. Domenica 16 giugno, a Varenna, Faber Teatro racconterà in Emigranti la storia di sei personaggi che dopo aver girato il mondo decidono di donare al pubblico azioni e canti provenienti da diversi paesi. La settimana si concluderà all’Arena di Arlate a Calco con una fantasiosa chiacchierata ‘beckettiana’ tra Il gatto e la volpe della fiaba di Pinocchio immaginata dal Teatro del Cerchio.

La seconda parte di ILDA vede protagonisti venerdì 21 giugno Aia Taumastica alla Basilica Autarena di Fara Gera d’Adda con il racconto della leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud, il titolo è evocativo: Ghiaccio; sabato 22 giugno la rassegna fa tappa a Villa Gallavresi a Verderio con la produzione Il Mutamento Zona Castalia e il suo Marta e Olmo – Tutte le guerre si somigliano, che prende avvio dall’incontro tra due giovani adolescenti per raccontare le mostruosità della Grande Guerra e l’eroismo femminile delle portatrici carniche. Infine, Calolziocorte ospiterà domenica 23 giugno al Monastero del Lavello Catalyst Teatro con Amori difficili, un omaggio allo scrittore Italo Calvino.

La settimana successiva (venerdì 28 giugno) Robbiate accoglie nel Parco di Villa Concordia Stefano Panzeri con Quando venne buio, un racconto della battaglia e della sconfitta delle Termopili; il sabato si fa tappa alla Corte di Giorgio ad Airuno con Onda Teatro e il loro Marie, uno spettacolo che racconta la straordinaria vita del Premio Nobel Maria Sklodowska, più conosciuta come Marie Curie.

L’ultimo fine settimana di ILDA comincia venerdì 5 luglio a Paderno d’Adda presso il Centro sportivo dove sarà messo in scena Omaggio a una generazione perduta di Nata Teatro che omaggia il mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiani dal 1950 alla fine degli anni ’70; sabato 6 luglio il lungolago di Abbadia Lariana sarà animato dai personaggi della popolare fiaba “I musicanti di Brema” accompagnati da nuovi animali che daranno vita al vivace Carosello teatrale e musicale del Teatro dei Due Mondi; si passa poi a Canonica d’Adda dove Zelda Teatro reinventa la tradizione del “filò” in uno spettacolo dinamico e coinvolgente che saprà stupire e incantare attraverso un teatro genuinamente popolare: Fole e filò. Chiuderà la rassegna a Villa Gallavresi di Verderio lo spettacolo Terra di Matteo Pecorini, uno spettacolo ispirato ai testi dello scrittore americano John Steinbeck, che porta sulla scena i sentimenti dell’uomo contemporaneo di fronte a temi come crisi economiche e sociali, sfruttamento del lavoro, migrazione, lotta di classe nonché l’inarrestabile ricerca dei sogni.

Quest’anno il progetto è stato realizzato anche con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura – Arti dal vivo.

Tranne le serate con aperitivo (14 giugno, 29 giugno e 7 luglio) gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione sempre consigliata. Si comincia sempre alle 21.15 tranne: il 1° giugno a Trezzo, il 16 giugno a Varenna e il 6 luglio ad Abbadia per le passeggiate teatrali che avranno inizio alle 18 e il 15 giugno a Capriate in cui lo spettacolo per bambini si terrà alle ore 17. In tutti i casi sono previsti luoghi al coperto o data di recupero dello spettacolo in caso di pioggia, indicati sul programma.

Per info e prenotazioni: prenotazioni@teatroinvito.it – tel. 346.5781822 – 0341.1691394

La prenotazione è consigliata per tutti gli spettacoli mentre è obbligatoria per gli aperitivi e per gli spettacoli itineranti.