I PICCO CITY CAMP 2026 A CIVATE DAL 9 GIUGNO

LECCO – Dopo il grande entusiasmo raccolto nei mesi invernali con i ‘Progetti Scuola‘, che hanno coinvolto oltre mille studenti delle scuole di Lecco e provincia, la Pallavolo Lecco Alberto Picco e Lake Smile Camp presentano ufficialmente i ‘Picco City Camp 2026‘, in programma dal 9 giugno al 31 luglio al Centro Sportivo Baselone di Civate.

I camp sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si articolano in otto settimane consecutive, dal lunedì al venerdì. Ogni giornata seguirà un ritmo pensato per alternare allenamento, gioco e momenti educativi: l’ingresso è previsto tra le 8 e le 9, seguito da due ore di allenamento indoor fino alle 11 e da uno spazio dedicato ai compiti prima di pranzo. Il pomeriggio proseguirà con l’allenamento outdoor sulla sabbia fino alle 16 per poi concludersi con merenda e uscita entro le 17.

La settimana sarà arricchita da due appuntamenti speciali: il mercoledì i partecipanti vivranno la tradizionale giornata in piscina allo Stendhal Sport Club di Oggiono, mentre il giovedì sera sarà dedicato al ‘Volley sotto le stelle’, un momento di festa con pizzata, giochi e attività serali che rappresenta uno dei momenti più attesi dai ragazzi.