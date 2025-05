I PICCOLI AMICI DELLA LECCO ALTA PROTAGONISTI AL 9º TORNEO DELL’ADDA

BRIVIO – Alla 9ª edizione del Torneo dell’Adda i Piccoli Amici 2018/19 della Lecco Alta hanno giocato con entusiasmo e divertimento assieme ai bambini della Polisportiva 2, SLDP Malgrate, Casati Arcore, OSGB Merate, Academy Casatese, Foppenico, USDP Malgrate e Lomagna. I piccoli calciatori hanno giocato delle gare 3vs3 in una bella giornata di sole, tra l’entusiasmo dei genitori e allenatori.

Il calcio per la categoria Piccoli Amici è un’esperienza di gioco e apprendimento, dove i bambini dai 5 ai 6 anni iniziano a sviluppare le loro capacità motorie e tecniche. Gli allenamenti così come i tornei sono strutturati per garantire divertimento, coinvolgimento e sviluppo delle abilità di base, come la guida della palla, il dominio del pallone e il tiro.

RedSpo