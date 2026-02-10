I PICCOLI ESPLORATORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “P. BARONE” ALLE GROTTE DI LAORCA

LECCO – Un’uscita didattica che diventa esperienza di crescita, scoperta e identità territoriale. I bambini della Scuola dell’Infanzia Pietro Barone, realtà certificata Eco-Schools, hanno vissuto una mattinata speciale esplorando le suggestive grotte di Laorca, trasformate per l’occasione in un’aula naturale ricca di stimoli e meraviglia.

L’iniziativa, dedicata al gruppo dei canguri, rientra nel percorso educativo che la scuola porta avanti con continuità: offrire ai più piccoli la possibilità di frequentare ambienti esterni in modo regolare, esperienziale e rispettoso. Un approccio che valorizza il contatto diretto con il territorio e che permette ai bambini di sviluppare un senso autentico di appartenenza e cura verso l’ambiente.

Le grotte di Laorca, incastonate ai piedi del Corno Medale, rappresentano uno dei luoghi più caratteristici del rione lecchese: un intreccio di natura, storia e tradizione che affascina da generazioni. Per i piccoli esploratori, il sito si è rivelato un vero laboratorio a cielo aperto. Tra forme della roccia, giochi di luce e silenzi della montagna, i bambini hanno potuto osservare, toccare, ascoltare e porre domande, guidati dalla curiosità e dal desiderio di scoprire.

L’esperienza ha stimolato coraggio, spirito d’avventura e capacità di osservazione. Ogni passo è diventato occasione per imparare: riconoscere elementi naturali, comprendere come si formano le cavità, scoprire la biodiversità che popola questi ambienti. Un modo concreto per avvicinare i più piccoli alla cultura della sostenibilità, cardine del progetto Eco-Schools.

La Scuola dell’Infanzia Pietro Barone conferma così la propria vocazione educativa: un’istituzione che non si limita alle mura dell’aula, ma che considera il territorio come parte integrante del percorso formativo. Le uscite nei luoghi prossimi alla scuola, come le grotte di Laorca, diventano strumenti preziosi per costruire nei bambini consapevolezza, rispetto e meraviglia verso il mondo che li circonda.