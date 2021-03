LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale mettono in guardia la popolazione e i professionisti del settore (tecnici per la sicurezza, architetti e ingegneri) per un presunto tentativo di truffa in atto in tutta la provincia di Lecco: chi chiama chiede denaro a nome dei Vigili del Fuoco.

“Il corpo nazionale non chiede soldi ai cittadini e diffida chiunque dal farlo, invita pertanto la popolazione a non dare denaro o elargizioni a seguito di richieste analoghe e di chiamare le forze dell’ordine qualora dovessero giungere simili richieste” raccomandano i pompieri.