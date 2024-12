I POMPIERI FESTEGGIANO SANTA BARBARA MA SONO ANCORA SENZA CASERMA

LECCO – Come da una ventina d’anni a questa parte, la patrona Santa Barbara per i Vigili del Fuoco di Lecco è l’occasione per ricordare alle autorità che il Comando è ancora senza una caserma adeguata ai tempi e alle necessità.

“Opera necessaria – ha ricordato il comandante Antonio Durante in San Nicolò dove si è svolta la cerimonia – perché mancano i laboratori per i nuclei speciali, mancano i magazzini per la colonna mobile, mancano le rimesse per i mezzi sempre più grossi, e soprattutto servono gli alloggi per il personale”.

C’è il terreno, da anni, dal 2029 ci sono i fondi ovvero 12,5 milioni previsti, c’è un progetto preliminare. “Ora dobbiamo assolutamente andare avanti con i passi successivi” ha esortato il comandante. Dopo tanti ostacoli, anni in cui è noto che gli enti locali non abbiano giocato nella squadra pompieri, ora è stato sottoscritto un accordo territoriale e si attende l’assegnazione della progettazione definitiva, che pure era prevista entro ottobre. Il cantiere dunque non è all’orizzonte; l’auspicio è che entro la prossima Santa Barbara lo si possa intravedere.