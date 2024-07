I PRIMI 100 ANNI DEGLI ALPINI DI GALBIATE. TUTTE LE IMMAGINI DELLA FESTA

GALBIATE – Conclusa dopo quattro giorni la festa per il centenario del gruppo Alpini di Galbiate. Domenica mattina l’ammassamento alla sede delle Penne Nere, alzabandiera e onore al gonfalone comunale, poi sfilata per le vie del paese fino alla chiesa. Circa un migliaio di persone per la messa celebrata da don Erasmo Rebecchi parroco del paese, anche lui alpino. Presenti 42 gagliardetti, le associazioni, Croce rossa, Aido, due drappelli di Alpini in uniforme storica, la fanfara alpina e le insegne combattenti.

All’uscita dalla messa di nuovo in corteo per raggiungere il monumento ai caduti dove è stata posta una corona d’alloro, quindi si è raggiunto l’oratorio dove era allestito il palco autorità. Presenti in gran numero civili, militari e religiosi, molti sindaci del territorio, il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli ha elogiato il gruppo per tutto quello che fa e che sa trasmettere. Presente anche Alessandra Hofmann presidente della Provincia e tante altre autorità.

Molto emozionato il capogruppo Roberto Tentori, applaudito anche l’intervento del presidente di sezione Emiliano Invernizzi. La emozionante giornata si è conclusa in modo conviviale nel ricordo anche degli Alpini “andati avanti”.

