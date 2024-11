I ‘PRIMI CALCI’ DELLA LECCO ALTA AFFRONTANO I PARI ETÀ A OLGINATE

OLGINATE – Giornata di festa a Olginate per la categoria ‘Piccoli Amici’ della Lecco Alta dell’ Olginatese. Le partitelle che coinvolgono bambini dai 5 ai 7 anni sono momenti di grande divertimento e apprendimento. Queste gare sono organizzate in modo da favorire lo sviluppo delle abilità motorie e tecniche dei piccoli calciatori, mantenendo sempre un’atmosfera ludica e positiva. L’obiettivo principale è far sì che i bambini si divertano, imparino a collaborare con i compagni e migliorino le loro capacità di gioco.

Le due squadre di bambini hanno giocato con il gruppo dei 2019 con gare da tre tempi da 10’ in modalità 3v3 su 2 campi, i 2018 invece hanno giocato cinque tempi da 10’ in modalità 5v5. Entusiasti i genitori presenti a vedere i loro piccoli calciatori confrontarsi e divertirsi in una bella mattinata di sole.