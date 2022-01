È stata intravista aggirarsi tra Resegone e Bione una figura notturna non meglio identificata.

Le chiamate ai centralini pubblici non han comunque permesso di chiarire subito il mistero almeno fino al ritrovamento, di prima mattina davanti al Palazzo Municipale, quello attuale non il prossimo in Piazza Garibaldi, di alcuni sacchi di corda.

La decisione di non farli brillare é giunta dopo che furtivamente da uno di essi è caduto un primo pacchetto ben confezionato e poi un altro e un altro ancora.

Ne riportiamo per dovere di cronaca il contenuto finora inventariato, restando a disposizione per eventuali ulteriori ritrovamenti e descrizioni.

RENATA ZUFFI Mobilità Pacchetto verde:

Palette vigili e rullo vernice strisce per corsie bici.

Il biglietto:

“una rotonda sul lago e il clacson che suona”

SIMONA PIAZZA Sicurezza Pacchetto nero:

Pistola con bandierina bang in canna

Il biglietto:

“BabyGang non avrai il mio scalpo e messa in piega “

GIUSEPPE RUSCONI Urbanistica Pacchetto grigio

Candelabri finto lusso per nuova sede e statuina umarell

Il biglietto:

“Avanti, non perder tempo, firma qua

È un normale contratto, è una formalità”

MARIA SACCHI Lavori pubblici Pacchetto decoupage:

Nastro cantiere e manici forbici senza lama

Il biglietto:

“E un altro giorno è andato, la sua musica ha finito

Quanto tempo è ormai passato e passerà senza passerelle, Bione, Dehors e tutte queste roba qua?”

ROBERTO PIETROBELLI Bilancio Pacchetto rosso:

Contenitore a soffietto porta cambiali

Il biglietto:

“Chi troppo vuole firma cambiali.“

GIOVANNI CATTANEO Turismo Pacchetto bianco:

Palla di vetro nero con neve capovolta e fascia tricolore

Il biglietto:

“è la somma che fa il totale, Pape Satàn aleppe”

MAURO GATTINONI Sindaco Pacchetto stagnola:

Rivista Berlusconi “una storia italiana” e Dizionario sinonimi e contrari

Il biglietto: “Raccontarla e raccontarsela, meno telespettatori più cittadini”

ALESSANDRA DURANTE innovazione Pacchetto carta velina:

Commodore 64 giocattolo

Il biglietto:

“ET telefono cosa”

EMANUELE TORRI Sport Pacchetto arancione:

Giochi da tavolo

Il biglietto:

“il servizio non è al momento raggiungibile”

ALBERO ANGHILERI Sinistra cambia LECCO Pacchetto arcobaleno

Tubi gas teleriscaldamento escavatore e monopoli

Il biglietto:

“che noia la coerenza. anzi, no”

ALESSIO DOSSI Ambientalmente Pacchetto color fumo:

Poster plastificato 1:1 buco Cave Magnodeno

Il biglietto:

“l’ambientalismo senza tutela ambientale è giardinaggio”

GIACOMO ZAMPERINI Fratelli d’Italia Pacchetto verde militare:

Libro barzellette e distintivo polizia plastica

Il biglietto:

“Barba non facit philosophum”

CORRADO VALSECCHI Appello Pacchetto gesso:

Mappamondo e misuratore pressione arteriosa

Il biglietto:

Un vecchio trucco politico: “Se non riesci a convincerli, confondili”.

Alex Sanders