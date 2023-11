I SENIORES LECCHESI DI FORZA ITALIA ALL’ASSEMBLEA NORD OVEST DI MILANO

MILANO – Sabato al Palazzo delle Stelline a Milano l’assemblea Nord-Ovest dei seniores di Forza Italia, dal titolo “Il ruolo attivo dei seniores nella società”. L’evento, organizzato dai vertici regionali di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, ha visto la partecipazione dei responsabili e militanti seniores provinciali e regionali con la finalità di far crescere il partito ma anche la coalizione di centrodestra, “restando fedeli e coerenti a quei valori liberali ed europeisti che Forza Italia con i suoi più anziani militanti vuole continuare a rappresentare per mantenere salda la propria identità, stabilita da Silvio Berlusconi fin dal 1994 e dunque da tutelare e valorizzare anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

Sono intervenuti, fra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente, Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, il coordinatore azzurro in Lombardia e deputato, Alessandro Sorte, la parlamentare Cristina Rossello, coordinatrice di Milano, il collega deputato Roberto Bagnasco, , l’eurodeputato Massimiliano Salini, Gianluca Comazzi, assessore al territorio e sistemi verdi della regione Lombardia con i consiglieri regionali azzurri Claudio Muzio e Fabrizio Figini e il Presidente dei Seniores azzurri Enrico Pianetta.

Grande la soddisfazione di Antonio Conrater, presidente degli Azzurri e dei seniores lecchesi, che ha guidato la delegazione dei militanti meratesi a rappresentare l’intera provincia di Lecco all’assemblea. Ottima è stata l’organizzazione e molto interessanti gli interventi e Conrater ne segnala un paio. “Sorte è stato molto efficace quando ci ha spronato a muoverci dicendoci che noi siamo dei moderati – è vero – ma non siamo dei rammolliti!! Sempre Sorte ha ricordato i numeri molto positivi del recente tesseramento, i sondaggi in crescita e il prossimo avvio dei Congressi. Mi è molto piaciuto – conclude il presidente di Forza Italia e dei Seniores locali – anche l’intervento di Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, che ha puntato sull’Assistenza domiciliare e sulla necessità di fare lavorare i Seniores senza limiti di età. Come sempre devo ringraziare Enrico Pianetta nostro leader nazionale ma anche l’amico Stefano De Caro che abbiamo visto prodigarsi dall’inizio alla fine”. Ma si è parlato anche del garante della terza età oltre che di pensioni, sanità e telemedicina.

Degno di nota è anche quanto ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, che a margine dell’assemblea seniores di Forza Italia ha infatti affermato come l’importante assemblea debba considerarsi una tappa significativa del percorso che unisce tutte le componenti migliori della formazione azzurra che con i suoi militanti, simpatizzanti e iscritti continuano a fare il bene di Forza Italia. “La grande famiglia dei Seniores nel nostro partito è rilevante e qui si deve ricordare come il presidente Berlusconi abbia sempre dato grande attenzione alla terza età e la nostra presenza qui, oggi, sta a testimoniare la volontà di proseguire con decisione e convintamente nel solco indicato dal fondatore e come espressamente previsto dallo statuto di Forza Italia”.

Da parte sua il coordinatore Provinciale Roberto Gagliardi non ha fatto mancare parole di ringraziamento ad Antonio Conrater e gli altri seniores meratesi capitanati dal coordinatore Ruggero Riva per aver partecipato all’assemblea milanese ma anche “Per quanto fanno da sempre in favore di Forza Italia, impegnandosi sul territorio provinciale ad ogni tornata elettorale e questo anche dopo che iscritti e amministratori locali hanno confermato nuova fiducia ai vertici del partito che sono stati rinnovati la scorsa primavera”.