INTROBIO – Le tensioni economiche, i conflitti nazionali e i disordini sociali indicano che la fiducia nel futuro è ai minimi storici. Anche in Italia i dati Istat segnalano che la fiducia delle persone è al livello più basso dal 2013. Per questo motivo i 220 Testimoni di Geova di Lecco e Valmadrera, insieme agli oltre 260.000 Testimoni in Italia, organizzano nella prima settimana di aprile un programma speciale con due eventi che si terranno a livello mondiale.

Il primo appuntamento sarà domenica 2 aprile alle 17. Si tratta di un discorso di 30 minuti dal tema “Puoi affrontare il futuro con fiducia!”, che sarà tenuto nel luogo di culto dei Testimoni di Geova: la Sala del Regno di Introbio in Via Vittorio Emanuele II, 27.