I VIGILI DEL FUOCO DI LECCO AL LAVORO PER IL MALTEMPO NEL CENTRO ITALIA

LECCO – Continua l’impegno dei vigili del fuoco di Lecco nelle zone del centro Italia colpite dal maltempo di questi giorni.

Nella giornata di ieri le squadre di soccorso lariane sono state impegnate nelle Marche, soprattutto tra le province di Ancona e Macerata.

Le immagini di questi giorni restituiscono le difficili condizioni in cui i soccorritori sono costretti ad intervenire, portando soccorso alle persone isolate o in difficoltà e aiutando la popolazione anche attraverso i mezzi in dotazione.

