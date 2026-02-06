I VIGILI DEL FUOCO DI LECCO PROTAGONISTI PER LA SICUREZZA ALLE OLIMPIADI

LECCO – Anche i vigili del fuoco di Lecco sono pienamente coinvolti nel vasto dispositivo di potenziamento predisposto in Lombardia per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il loro contributo si inserisce in una macchina organizzativa complessa, pensata per operare contemporaneamente sia nel contesto urbano milanese sia in quello montano della Valtellina, due scenari caratterizzati da rischi molto diversi e che richiedono competenze specialistiche.

La presenza lecchese ha già dimostrato la propria efficacia sul territorio. Il 3 febbraio, le squadre posizionate presso la sede Anas di Bellano sono intervenute con tempestività per un principio d’incendio che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a GNL all’interno della galleria Monte Piazzo, a Dorio. L’intervento rapido e coordinato ha evitato conseguenze ben più gravi, confermando l’importanza strategica del presidio lungo la SS36, arteria fondamentale per i collegamenti verso la Valtellina.

Il dispositivo regionale, coordinato dalla Direzione Lombardia in costante raccordo con il Centro Operativo Nazionale del Viminale e con le Sale operative dei Comandi di Milano e Sondrio, è stato progettato per garantire la massima sicurezza a cittadini, atleti e delegazioni internazionali, senza ridurre la copertura del soccorso ordinario. Le squadre sono pronte a intervenire in ogni scenario, compresi quelli non convenzionali, grazie alla presenza di personale specializzato nel rilevamento e nella decontaminazione di sostanze pericolose, nella ricerca di dispersi in ambienti impervi, nell’impiego di cinofili, droni e sistemi avanzati di localizzazione.

A Milano, tutte le sedi operative sono state potenziate con circa cento unità aggiuntive al giorno, affiancate da altrettanti operatori impegnati nei servizi di vigilanza durante le cerimonie e le competizioni. In Valtellina, altre cento unità garantiscono una presenza continuativa 24 ore su 24 nelle sedi di Bormio, Livigno e nelle altre località strategiche, con squadre ordinarie e specialistiche dotate di mezzi per il soccorso in montagna, motoslitte, quad, autogrù e attrezzature per interventi in condizioni estreme.

La viabilità principale tra Milano e la Valtellina è presidiata da più squadre dislocate a Bellano, Morbegno, Tirano e Valdisotto, così da assicurare assistenza anche in caso di criticità o interruzioni stradali. Per far fronte a eventuali “effetti barriera”, è stato predisposto un doppio assetto di elicotteri a Malpensa e a Livigno, in grado di garantire continuità nei collegamenti e nelle operazioni di soccorso. A supporto dell’intero dispositivo, sono operative anche cinquanta unità dedicate alla sicurezza aeroportuale, alle telecomunicazioni e alle attività di difesa civile.

Particolare attenzione è stata riservata al benessere del personale impegnato nel servizio. Sono stati forniti equipaggiamenti termici e dispositivi di protezione individuale specifici per le basse temperature della Valtellina, mentre le soluzioni logistiche per l’alloggio, i pasti e le turnazioni – che possono arrivare fino a 24 ore – sono state organizzate per garantire condizioni adeguate e sostenibili.

Nel complesso, il dispositivo prevede oltre 250 unità operative al giorno durante le Olimpiadi e circa 70 durante le Paralimpiadi, con un impiego congiunto di personale ordinario, specializzato e specialista. Le attività comprendono anche i servizi di vigilanza nelle principali venue al chiuso e durante le cerimonie ufficiali.

A completare il quadro, nella sede Anas di Bellano è posizionato un mezzo speciale del Comando di Como, progettato per gli interventi in galleria, un ulteriore tassello che rafforza la capacità di risposta lungo una delle tratte più delicate per i flussi olimpici.