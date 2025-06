I VIGILI DEL FUOCO RECUPERANO AUTOVEICOLO “SCHIANTATO” A LECCO

LECCO – Alle 19:10 di lunedì, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Valmadrera sono intervenuti in via Canto, a Lecco, per il delicato recupero di un autoveicolo finito in una posizione pericolosa. Il veicolo si era infatti incastrato a sbalzo contro un traliccio, in una zona particolarmente difficile da raggiungere con l’autogru. Data l’inaccessibilità della zona per i mezzi di sollevamento pesanti, i Vigili del Fuoco hanno dovuto operare manualmente per circa due ore, lavorando con grande attenzione e precisione per mettere in sicurezza il veicolo e recuperarlo senza causare ulteriori danni o rischi.

L’intero intervento di soccorso si è protratto per circa due ore e mezza, terminando con successo. Il veicolo è stato riportato in carreggiata, garantendo così la sicurezza della strada e la regolarità della circolazione. Un episodio che sottolinea l’importanza del pronto intervento e della professionalità dei Vigili del Fuoco, in particolare dei distaccamenti volontari, che con dedizione e competenza affrontano situazioni complesse per tutelare la sicurezza pubblica. RedCro