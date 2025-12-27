I VIGILI DEL FUOCO PORTANO DONI E SORRISI AI BAMBINI IN OSPEDALE

LECCO – La vigilia di Natale è stata speciale per i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria e la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Manzoni di Lecco. I Vigili del Fuoco di Lecco, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo e con il gruppo “Amis di Pumpier de Meràa”, hanno fatto visita ai piccoli pazienti portando doni e auguri di Natale.

L’iniziativa ha regalato momenti di gioia e serenità ai bambini e alle loro famiglie in un periodo particolarmente delicato. Dopo la visita ai reparti pediatrici, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto anche il Pronto Soccorso, dove hanno portato un saluto alle persone meno fortunate che si trovano in cura e un piccolo dono al personale sanitario, impegnato a garantire assistenza anche nei giorni di festa.

“In queste giornate speciali, come noi, anche il personale sanitario lavora per il bene degli altri” hanno sottolineato i Vigili del Fuoco, che a nome del Comando di Lecco hanno voluto augurare a tutti buone feste.

RedCro