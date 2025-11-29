I VIGILI DEL FUOCO RINGRAZIANO LA LEGA NAVALE DI MANDELLO

MANDELLO DEL LARIO – La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, insieme ai Formatori Regionali di settore e al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, esprimono la più sincera e sentita gratitudine alla Lega Navale Italiana – Sezione di Mandello del Lario per la preziosa collaborazione fornita.

Tutti i Vigili del Fuoco desiderano ringraziare per l’eccezionale supporto logistico e la generosa ospitalità offerti in occasione dei corsi di formazione per il conseguimento della Patente Nautica, svolti presso la struttura della Lega Navale di Mandello.

Si evidenzia inoltre che, grazie alla disponibilità degli spazi e delle risorse messe a disposizione, è stato possibile svolgere non solo i corsi di formazione, ma anche numerose sessioni di mantenimento della specialità, obbligatorie ai sensi della vigente circolare di settore. Un contributo fondamentale che ha consentito al personale di mantenere la piena efficienza operativa e un elevato livello di preparazione tecnica.

La professionalità, la collaborazione e l’attenzione dimostrate dalla Lega Navale di Mandello hanno inciso in modo determinante sulla riuscita delle attività addestrative, consolidando ulteriormente il rapporto di cooperazione tra le nostre istituzioni.

Alla cerimonia erano presenti, in rappresentanza della Direzione Regionale Lombardia e del Comando di Lecco, il DVD Maurizio Pendini e il Comandante provinciale di Lecco, Antonio Durante.

Con stima e riconoscenza,

I Vigili del Fuoco – Settore Nautica Regione Lombardia