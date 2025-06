IDEAIMPRESA 2025: PREMIATI PROGETTI DELL’ISTITUTO ‘BADONI’ DI LECCO

LOMAZZO (CO) – Al ComoNExT di Lomazzo le premiazioni della XVI edizione del Premio Innovazione IDEAIMPRESA, concorso organizzato dalla Camera di Commercio di Como e Lecco rivolto agli studenti delle scuole superiori delle due province. L’evento, tenutosi in uno degli hub di innovazione più importanti a livello nazionale, ha visto la partecipazione di 21 squadre per un totale di oltre 109 ragazzi, tra cui l’Istituto Badoni con la classe 5 C indirizzo Telecomunicazioni, unica rappresentante della città di Lecco.

Il tema di questa edizione era “BE INCLUSIVE”, un invito a riflettere su inclusione sociale, economica e culturale, stimolando i giovani a proporre soluzioni pratiche e innovative per un futuro più equo e sostenibile. Il percorso di partecipazione ha previsto una formazione in presenza, sia collettiva che per gruppi, che ha permesso agli studenti di sviluppare progetti concreti mettendo a frutto competenze tecniche e di educazione civica. La classe 5 C Telecomunicazioni del Badoni ha presentato due progetti distinti, entrambi premiati. Il primo, “Wheel be inclusive – NeoMove”, si è aggiudicato il terzo premio del concorso e il premio “NUOVO DI NUOVO” di SEAM ENGINEERING. NeoMove è una sedia a rotelle innovativa e sostenibile, pilotabile tramite app, capace di tornare autonomamente alla stazione di ricarica, con l’obiettivo di garantire autonomia e dignità alle persone con disabilità motorie.

Il secondo progetto, “Hydro Station”, vincitore del premio “Creattività Moretti” del Rotary Club International, propone una turbina ibrida idroelettrica, eolica e fotovoltaica che sfrutta i corsi d’acqua locali per generare energia rinnovabile destinata a comunità energetiche e stazioni di ricarica elettriche. Il sistema integra sensori ambientali per monitorare lo stato dei fiumi e una coclea per la pulizia, prevenendo esondazioni, e prevede l’inserimento lavorativo di persone con disabilità tramite cooperative locali, con un’attenzione particolare alla sicurezza e all’educazione civica.

Il riconoscimento ottenuto rappresenta un importante traguardo per gli studenti, frutto di un percorso quinquennale che ha unito formazione tecnica e umana, preparando i giovani a diventare cittadini responsabili e innovatori consapevoli.