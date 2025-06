IFTS LAKE COMO HOSPITALITY: ENFAPI COMO “FORMA” AL BOOM TURISTICO

COMO – Solo pochi giorni fa l’arrivo dei dati incoraggianti, provenienti dai centri per l’impiego di Como e provincia, che confermavano l’inarrestabile crescita del settore turistico: una prospettiva significativa per i giovani del territorio e non solo.

Nel primo trimestre 2025, tra i settori che hanno contribuito maggiormente alla dinamica occupazionale, spicca il comparto turistico con un saldo positivo di 1.726 unità. Un dato rilevante se associato al fatto che le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi rappresentano il 37% delle nuove assunzioni, mentre il turismo incide per il 39% sul totale.