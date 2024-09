IL 22 SETTEMBRE L’OPEN DAY DELL’ISTITUTO CIVICO MUSICALE “ZELIOLI”

LECCO – Domenica 22 settembre, dalle 15 alle 18 a Villa Gomes, si terrà l’open day del civico istituto musicale ‘Giuseppe Zelioli’ di Lecco, un servizio culturale del Comune di Lecco a disposizione di tutti coloro che, senza limiti di età, intendono iniziare, proseguire o perfezionare gli studi musicali. L’Istituto, del quale quest’anno ricorrono i 40 anni dalla costituzione, è stato fondato nel 1984 dal Comune di Lecco e ha sede nella prestigiosa villa.

L’open day sarà un’occasione per i visitatori di conoscere da vicino la realtà dell’istituto, dialogare con i docenti, esplorare i laboratori didattici, sperimentare gli strumenti musicali e scoprire l’ampia offerta formativa, che spazia dai corsi base ai percorsi avanzati: laboratorio di home recording e logic pro, coro, coro di voci bianche, musica da camera, orchestra, orchestra di chitarre e consort di flauti dolci.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai più piccoli, con due presentazioni dedicate ai corsi di propedeutica musicale: la prima, alle 16, rivolta ai bambini di 3 e 4 anni; la seconda, alle 16:30, per i bambini di 5 e 6 anni. Durante il pomeriggio saranno presenti anche gli allievi dei laboratori di musica moderna: alcuni gruppi formati all’interno dell’istituto daranno saggio del percorso compiuto esibendosi per i partecipanti.

“Parte il nuovo anno scolastico della nostra scuola civica attraverso questa giornata di open day – dice l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Sono particolarmente grato al direttore Gianluca Cesana e a tutti i docenti per il grande lavoro che svolgono; la loro passione è la migliore garanzia dell’efficacia dell’educazione musicale sui tanti bambini e ragazzi che si avvicino allo studio della musica. Quest’anno, peraltro, è ancor più significativo perché rappresenta il 40mo anno di esistenza del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli: stiamo pensando per questo con il direttore a una serie di eventi per ricordare questa importante ricorrenza. Dunque, mi auguro che la partecipazione all’open day sia numerosa!”

La segreteria dell’istituto sarà a disposizione per tutta la durata dell’evento per fornire informazioni dettagliate sull’offerta didattica e per accogliere le iscrizioni ai corsi, che saranno possibili lunedì 23 settembre.