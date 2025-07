GIOVEDÌ A CALOLZIO I FUNERALI DEI CONIUGI MORTI IN AUTO LA SCORSA SETTIMANA

CALOLZIOCORTE – Giovedì 24 luglio, alle 15 nella Parrocchia di Calolziocorte si svolgeranno i funerali dei coniugi Alessandro Giovenzana e Maria Assunta Cattaneo, vittime del tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 17 luglio lungo la SS 639. In segno di rispetto, la Santa Messa delle 18 prevista nella parrocchia è stata sospesa.

L’intera comunità di Sala e Calolziocorte è profondamente scossa dalla tragedia che ha colpito due persone molto conosciute e stimate. Alessandro e Maria Assunta, entrambi 67enni, avevano legami solidi con il territorio: lei ha lavorato per molti anni presso il Comune di Calolziocorte, guadagnandosi il rispetto di colleghi e cittadini grazie alla sua dedizione e professionalità.

La cerimonia funebre sarà l’occasione per un ultimo affettuoso saluto e per stringersi attorno ai familiari, in particolare alla figlia 34enne che nell’incidente ha riportato gravi ferite ed è tuttora ricoverata in serie condizioni in ospedale.

Il drammatico episodio ha acceso un riflettore sulla sicurezza stradale nella zona, un tema che il sindaco e i cittadini auspicano venga presto affrontato con interventi mirati, soprattutto sui tratti considerati più pericolosi della statale. La comunità locale si prepara a ricordare i coniugi Giovenzana e Cattaneo non solo con dolore, ma anche con gratitudine per il loro impegno e per la testimonianza lasciata in anni di vita condivisa nel paese.

RedCro