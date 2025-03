IL 27° RISTOREXPO SI APRE CON IL PREMIO ALLA CARRIERA PER CHEF SCABIN

ERBA (CO) – Inaugurata questa mattina, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, la ventisettesima edizione di Ristorexpo. Un momento sempre carico di significati, a partire dal conferimento del premio alla carriera a Davide Scabin, vera icona della cucina italiana e grande amico di Ristorexpo. Chef di fama internazionale, Scabin è conosciuto per il suo approccio rivoluzionario alla cucina, capace di fondere tradizione e innovazione in creazioni sorprendenti. Il conferimento del premio alla carriera a Scabin rappresenta non solo un tributo a un percorso ricco di successi e riconoscimenti, ma anche un invito a guardare al futuro della ristorazione con spirito creativo e audace.

Queste le motivazioni al premio che sono state lette durante la cerimonia: “È considerato il genio visionario della cucina italiana, innovatore instancabile e autentico ambasciatore della creatività gastronomica. Dalla sua iconica esperienza al Combal.Zero fino ai più recenti progetti professionali, ha saputo rompere gli schemi classici per definire una nuova grammatica della cucina, coniugando tecnica e genialità, tradizione e avanguardia. La sua capacità di trasformare il cibo in un’esperienza sensoriale, il suo approccio scientifico alla materia prima e il suo talento innato nel fondere estetica e gusto lo hanno reso una figura di riferimento nel panorama internazionale. È stato ed è tutt’ora un esempio capace di ispirare le nuove generazioni di cuochi che sperimentano con lui un nuovo modo di intendere la cucina. Per Ristorexpo è un amico. Ha accompagnato la manifestazione nel suo lungo percorso di crescita e affermazione e, con la sua iconica presenza, ha saputo stupire, affascinare ed emozionare il pubblico. Per il suo straordinario percorso, la sua dedizione e il segno indelebile lasciato nel mondo dell’alta cucina, è con profonda stima che oggi conferiamo il premio alla carriera Ristorexpo 2025 a Davide Scabin.”

A seguire la tavola rotonda intorno al tema della ventisettesima edizione – “ripartiamo dagli odori” – con un vivace e illuminante dibattito, moderato dai due conduttori Federico Quaranta e Tinto, fra il global writer e critico Andrea Petrini, il giornalista, docente ed esperto di marketing Giacomo Mojoli e gli chef Davide Scabin, Markus Stokle ed Elif Oskan. Ciascuno di loro ha raccontato il proprio rapporto con l’olfatto un senso potente e fondamentale per chi lavora nel mondo della cucina.

Nel pomeriggio, in arena, il primo incontro di Focus Pizza, format ideato e condotto da Tinto che ha dialogato con Roberto Davanzo, il pluripremiato patron della pizzeria BOB Alchimia a Spicchi a Montepaone (CZ) e a seguire l’attesissima Masterclass delle stelle del lago di Como con gli chef Mauro Elli, Davide Caranchini e Andrea Casali.

Per l’intera giornata si sono esibiti nello spazio eventi del Padiglione C i macellai di Federcarni con il nuovo format Macellai Italiani iNazione.

Al via anche le prime prove del concorso Ristorexpo Young Cup organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi che con i suoi oltre 200 iscritti detiene il record del concorso FIC più partecipato in Italia. Nella giornata di oggi sono stati assegnati già due importanti premi: per il Trofeo Torta di Lombardia, in memoria dello chef Claudio Prandi, primo classificato è Davide Rota dell’ENAIP di Lecco mentre per il trofeo Alunni Speciali, memorial Luigi De Santis, prima classificata è Giada Rampoldi del collegio castelli di Saronno.