IL 28 E 29 AGOSTO VIABILITÀ MODIFICATA A VERCURAGO

VERCURAGO – Il Comune di Vercurago ha emesso due ordinanze che regolano temporaneamente la viabilità e la sosta in alcune zone del territorio, al fine di consentire interventi edilizi privati in sicurezza. Le misure interesseranno via Novella e via San Gerolamo, interessando la circolazione e la disponibilità di parcheggi.

Giovedì 28 agosto dalle 7.30 alle 18 è previsto il divieto di traffico veicolare e di sosta lungo via Novella, nel tratto adiacente alla Palestra Comunale e alla Scuola Primaria; dal 1º settembre al 31 ottobre dalle 7.30 alle 18 sarà invece disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio pubblico di via Novella, di fronte all’ingresso della mensa scolastica.

L’intervento è necessario per il montaggio di una gru destinata alla ristrutturazione del tetto di una proprietà privata. L’area sarà utilizzata per l’accesso dei veicoli di cantiere e lo stoccaggio dei materiali.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

Venerdì 29 agosto, dalle 8 alle 16, è invece prevista la sospensione del traffico veicolare lungo via San Gerolamo, nel tratto interno al centro storico di Somasca.

La chiusura è necessaria per consentire l’utilizzo di un’autocestello, impiegato nella messa in sicurezza del tetto di una abitazione privata.

A questo link è consultabile il testo dell’ordinanza.