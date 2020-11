LECCO – Piero Basilione è il nuovo Procuratore facenti funzioni a Lecco: il 57 enne, in forza alla Procura di Milano, ha iniziato proprio in questi giorni ad operare anche nel territorio lecchese, da dove gestirà anche le pratiche già avviate nel capoluogo lombardo.

Noto per inchieste sul terrorismo, Basilione rimarrà a Palazzo di Giustizia per un paio di mesi, ma non si esclude l’ipotesi che possa restarci per molto più tempo: egli infatti, insieme al procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso, è tra i candidati per la guida della Procura lecchese.