IL BANFF FESTIVAL FA TAPPA A LECCO IL 12 MARZO

LECCO – Giunto alla 13ª edizione, il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia coinvolgere il pubblico italiano con un programma che porta sugli schermi energia, bellezza ed emozione. L’evento rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati di sport d’azione, viaggi e storie di avventura, offrendo occasioni uniche per condividere esperienze, idee e visioni legate alla montagna e all’ambiente outdoor.

Partito con il tutto esaurito a Milano lo scorso 4 febbraio, il tour nazionale ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di avventura e cultura di montagna. Dopo oltre un mese di proiezioni spettacolari in 40 città italiane, il viaggio si concluderà il 14 marzo a Catania. Il BANFF farà tappa anche a Lecco mercoledì 12 marzo al Cinema Palladium.

Il programma dell’edizione 2025 comprende una selezione di 7 corto e mediometraggi, per circa 2 ore di proiezione, selezionati tra i finalisti all’omonimo BANFF Centre Mountain Film Festival. I film esplorano vari temi legati alla montagna, all’avventura e alla natura. Dalle cascate in kayak alle isole Svalbard alle acrobazie in volo sul Monte Bianco, passando per le “polverose” discese freeride in Giappone e in Canada, fino alle storiche Dolomiti in MTB.

“Il tour italiano rappresenta una celebrazione collettiva dell’amore per la montagna e dello spirito di avventura, un’occasione per vivere insieme storie che accendono l’immaginazione e rafforzano il legame con la natura e le culture che la abitano – dice Alessandra Raggio, CEO di Itaca the Outdoor Community – Questi racconti invitano lo spettatore a immergersi nella magnificenza degli ambienti naturali, esplorando al contempo le sfide, i trionfi e le profonde sfumature dell’esperienza umana.”

Il BANFF Centre Mountain Film Festival, che si svolge ogni anno a novembre nella città canadese di Banff, è il concorso cinematografico internazionale tra i più prestigiosi dedicati alla montagna e all’avventura. Dal 1976, seleziona i migliori film che catturano lo spirito della montagna, premia la regia, la promozione della cultura montana e il rispetto per l’ambiente. Anno dopo anno l’evento continua a crescere in qualità, offrendo l’opportunità di condividere esperienze e lasciarsi ispirare da persone che vivono lo spirito di avventura e affrontano incredibili sfide della natura.