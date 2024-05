IL BUON CUORE DEL PREVOSTO “SALVA” DAL TRIBUNALE UN DISTURBATORE

LECCO – Il buon cuore del prevosto di Lecco evita un processo, e molto probabilmente una condanna ad A.O., 50enne, noto in città, per disturbo della quiete pubblica, con urla anche nelle ore notturne, e lancio di sassi contro un edificio della parrocchia di San Nicolò.

L’uomo era imputato per episodi accaduti lo scorso anno davanti al giudice monocratico Paolo Salvatore: aveva lanciato sassi contro un edificio nella zona della chiesa di San Nicolò e mandato in frantumi dei vetri. Monsignor Davide Milani (in copertina) era già stato sentito sui fatti e prima del processo ha ritirato la querela così – secondo la legge Cartabia – per quei tipi di reati non è procedibile.

Il giudice Paolo Salvatore così disposto il non luogo a procedere nei confronti del cinquantenne.

A. Pa.