IL CAI BALLABIO RICORDA LA SALITA DEL CERRO TORRE CON LA DISCESA DAL CAMPANILE

BALLABIO – Doppio appuntamento organizzato nel fine settimana dal CAI Ballabio – Sottosezione Casimiro Ferrari in paese nell’anniversario della prima salita alla parete ovest del Cerro Torre a opera dei Ragni di Lecco e di Casimiro Ferrari, al quale è intitolata la sottosezione. Il 13 gennaio del 1974, alle ore 17,45 i Ragni di Lecco, guidati dal nostro concittadino Casimiro Ferrari, portavano a termine la scalata di quella che ai tempi era probabilmente la via su ghiaccio più difficile mai salita e che oggi, a giudizio dei ripetitori, è sicuramente fra le più belle, se non la più bella in assoluto