IL CENTRODESTRA STUDIA LECCO 2026. “LAVORARE PER PRESENTARSI UNITI”

Le forze politiche di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e le forze civiche del territorio, rinnovano il loro impegno per la costruzione di un centrodestra omogeneo, compatto e determinato sul territorio lecchese.

La cooperazione tra i diversi gruppi politici da oggi traccia un percorso comune nel convincimento di presentarsi uniti e con una visione chiara per il futuro della città di Lecco. Il centrodestra lecchese, consapevole delle sfide future, intende costruire un’alleanza solida e coesa, in grado di rispondere alle necessità dei cittadini, con politiche vicine alle persone e alle famiglie.

È fondamentale, infatti, che il territorio lecchese si riconosca in un progetto di crescita e sviluppo condiviso, che valorizzi le risorse locali, il lavoro, l’economia e la sicurezza.

Le prossime elezioni amministrative saranno un passaggio cruciale per il futuro della nostra città. Uniti si può vincere: l’impegno che abbiamo rinnovato oggi è quello di presentare ai lecchesi una proposta concreta, capace di dare risposte alle sfide quotidiane. Vogliamo costruire una Lecco più forte, dinamica, con una visione di sviluppo che tenga conto delle specificità locali e delle necessità di tutti i cittadini. L’obiettivo del centrodestra è quello di continuare a lavorare insieme, rafforzando l’unità e la coesione all’interno della coalizione, per dare una guida sicura e affidabile alla città. Il nostro impegno è quello di lavorare per il bene di Lecco e dei lecchesi, con la consapevolezza che l’unione e la compattezza sono le chiavi per il successo. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia forze civiche lecchesi sono pronte per questa nuova sfida.

La città ha bisogno di un centrodestra unito che sia in grado di affrontare con competenza, passione e visione le sfide che ci attendono.



Daniele Butti – segretario provinciale Lega Salvini Premier

Alessandro Negri – presidente provinciale Fratelli d’Italia

Roberto Gagliardi – segretario provinciale Forza Italia

Emilio Minuzzo – capogruppo Lecco merita di più – Lecco Ideale