LECCO – Vagava sul delicato confine tra Olate e Castello il cervidae

ripreso nella notte lecchese da una donna, al volante della sua auto. L’animale, difficile dire se un capriolo oppure una cerva, è sceso al trotto da via Don Giuseppe Pozzi per poi virare a destra e imboccare via Solferino.

Una manovra furba, forse atta a evitare le ben più trafficate e pericolose strade in zona stadio, in particolare via XI febbraio.

Complicato immaginare cosa l’ungulato intendesse fare in centro città, non di certo il suo ambiente naturale, ma siamo tutti speranzosi che abbia ritrovato in fretta il sentiero giusto per il bosco.