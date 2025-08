IL CICLOTURISTA LECCHESE ALESSANDRO SOZZI ATTRAVERSA LA NAMIBIA

LECCO – Grazie al meteo favorevole e il periodo di vacanza, l’estate è una delle stagioni migliori per affrontare lunghi viaggi in bicicletta. Lo sa bene il giovani cicloturista e brand ambassador di GIVI Bike Alessandro Sozzi di Lecco, partito per affrontare nuove avventure in modalità bikepacking.

Un viaggio tra dune, piste sabbiose e silenzi infiniti, in uno dei territori più affascinanti del pianeta. Questa l’ultima sfida degli amici lecchesi Alessandro Sozzi, 34 anni, pianificatore di produzione e content creator e Alessandro Crippa, 55 anni, idraulico, che percorreranno in sella 1.200 km e 8000 m di dislivello in totale autosufficienza.

Entrambi di Lecco e membri del soccorso alpino, uniti dalla passione per l’avventura, i cicloturisti sono partiti il 3 agosto per Cape Town, in Sud Africa, da dove raggiungeranno il confine con la Namibia; da qui pedaleranno nella parte occidentale del Paese attraverso il più arido e antico deserto del mondo, fino ad arrivare alla città di Swakopmund, sull’Oceano Atlantico. Il rientro è previsto per il 21 agosto.

Quella che li aspetta è una traversata estrema, in cui i due viaggiatori si troveranno alle prese con la gestione delle risorse idriche, il terreno sabbioso, lo sbalzo termico tra giorno e notte (25/30 gradi di giorno, 5 gradi di notte) e più di 100 km e da affrontare quotidianamente in una zona splendida quanto arida e inospitale.

Sozzi e Crippa hanno allestito le loro bici Speedster gravel 40 dell’azienda Scott e Nuroad dell’azienda Cube con il Pack 80 litri delle linea Experience di GIVI-Bike, gamma che si colloca a metà strada tra il mondo urban e quello del cicloturismo. Si tratta di un pacchetto Bundle che comprende la borsa cargo Wanderlust da 40 litri e le borse laterali Junter da 20 litri, tutte referenze impermeabili ed estremamente versatili. A questo set up hanno aggiunto la borsa da forcella da 5,5 litri Carrier e la borsa Hill della linea Adventure dedicata al bikepacking.

“Dovendo affrontare un lungo percorso su strade bianche, sterrate e sabbiose abbiamo optato per un mix delle due linee, soluzione che ci consente di viaggiare con valigie leggere ma dall’ampia capacità di carico – spiega Sozzi -. Affidarci a GIVI-Bike è stata una scelta naturale: conosciamo molto bene il brand e apprezziamo da sempre la qualità costruttiva, la resistenza e il design funzionale dei suoi prodotti”.

Il bagaglio prevede: abbigliamento tecnico, attrezzatura per il campeggio (tenda, sacco a pelo pesante un kit cucina minimal), acqua in modo da avere autonomia per alcuni giorni senza fonti idriche, cibo, fotocamera e attrezzatura multimediale per documentare il viaggio e il necessario per la manutenzione delle bici.

Sozzi ha avuto già modo di testare la linea Adventure lo scorso maggio in Cappadocia (Turchia) dove ha pedalato per 500 km e 6000 m di dislivello in autonomia “Anche in questo caso le borse di GIVI-Bike non hanno deluso le aspettative: nonostante, l’acqua, il fango e le altre difficili condizioni climatiche, si sono rivelate estremamente performanti”, commenta il cicloturista. “Ormai posso dire che, anche nel quotidiano, sono diventate parte integrante della mia bicicletta”.