LECCO – Il cinema è creatività, arte, cultura, intrattenimento, ma anche un settore economico in grado di generare, nel solo mercato italiano, un volume d’affari pari a oltre 4 miliardi di euro.

E proprio le ricadute economiche e promozionali che le produzioni cinematografiche possono generare nei territori, sia in termini di investimenti e opportunità di business che di ritorni di immagine della destinazione turistica, saranno il tema dell’incontro in programma il prossimo 6 settembre alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia a partire dalle 12:30 presso la sala Tropicana dell’Hotel Excelsior.

Per il quarto anno consecutivo infatti la Camera di Commercio di Como-Lecco, grazie alla collaborazione della Fondazione Ente dello Spettacolo e con il supporto organizzativo di Lariofiere, ha voluto cogliere questa importante occasione per presentare il territorio lariano e il suo sistema produttivo ai qualificati operatori della filiera del cinema, della tv e del teatro presenti alla manifestazione al fine di favorire nuove opportunità di sviluppo.

“Già da alcuni anni – spiega il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti – abbiamo scelto di destinare risorse per garantire una sempre più incisiva presenza del brand Lago di Como nel settore delle produzioni cinematografiche. Questo nella convinzione che il cinema rappresenta una leva potente per la promozione del territorio, ma anche un interessante ambito di sviluppo per le imprese della manifattura e dei servizi. L’appuntamento del prossimo 6 settembre fornirà l’occasione per approfondire il tema del legame tra cinema, economia e territorio, e per cogliere spunti utili a tracciare future strategie di sviluppo”.

Interverranno Gianni Canova, rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e apprezzato critico cinematografico, e Cristina Priarone, presidente di IFC – Associazione delle Filmcommission Italiane. Interverranno poi don Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo, Lorenzo Riva, vicepresidente Camera di Commercio di Como-Lecco, Francesca Caruso, assessore alla Cultura Regione Lombardia, Mauro Piazza, sottosegretario con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regione Lombardia, Alessandra Hofmann, presidente Provincia di Lecco, Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Fabio Dadati, presidente Fondazione Lariofiere, Claudio Taiana, presidente Villa Erba e Stefania Moretti, regista e videomaker.