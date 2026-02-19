IL CIRCOLO ‘ILARIA ALPI’ DENUNCIA: “A ERBA UNO SCEMPIO AMBIENTALE!”

ERBA (CO) – “Dopo due giorni di taglio di alberi nel parco di via Volta a Erba, a terra restano solo i resti di quello che è stato uno scempio ambientale! Decine gli alberi tagliati, molti apparentemente sani. Di quello che era un piccolo polmone verde in centro città, restano ora solo le cataste di piante che davano ossigeno e refrigerio. Adesso quell’area è purtroppo destinata ad ospitare una distesa di cemento e asfalto, per un’inutile intervento edilizio, previsto e autorizzato dalla pessima Amministrazione comunale di Erba!” Questa la denuncia del Circolo Ambiente ‘Ilaria Alpi’.

“Nel frattempo abbiamo ricevuto la risposta della Soprintendenza alla nostra segnalazione – continua il Circolo -. Il soprintendente afferma di non avere competenza sul progetto, essendo l’area non vincolata dal punto di vista paesaggistico. Ma auspica che la Commissione comunale per il paesaggio abbia valutato con attenzione il progetto. Auspicio forse mal riposto, visto che la Commissione comunale si è limitata a dare parere favorevole avendo classificato il progetto con “giudizio d’impatto neutro”, ignorando quindi la cancellazione e cementificazione dello storico parco alberato!”

“La Soprintendenza prosegue poi auspicando che la stessa Commissione comunale ‘… abbia tenuto in debita considerazione tematiche quali la possibilità di conservare in sito alberature significative e di pregio (piantumate in prevalenza a partire dagli anni Settanta/Ottanta del Novecento) sulla base di un censimento delle stesse – e quella di prevederne un’adeguata compensazione in caso di abbattimento’. Da ciò che sappiamo, la compensazione delle alberature avverrà solo in parte, con i soliti piccoli alberelli che faranno da contorno all’asfalto del nuovo parcheggio! Nulla a che vedere con gli alberi di alto fusto tagliati nei giorni scorsi. Infine la risposta del soprintendente conclude auspicando “di mantenere in essere tratti del muro di cinta dell’area in particolare lungo la Via Volta, arteria tracciata tra metà e fine Ottocento – conclude il Circolo Ambiente ‘Ilaria Alpi’ – Resta l’amaro in bocca per uno scempio ambientale che si poteva evitare, se solo il sindaco e la Giunta di Erba avessero avuto a cuore la tutela degli alberi e del verde, anziché riempire il territorio di cemento e asfalto!”