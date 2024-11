IL COMMENTO. COMUNITÀ E MATTANE: “RUSCONI, IL NOSTRO MASTELLA”

Appena terminato, almeno ufficialmente, il ruolo di Sindaco di Valmadrera ma ri-facendolo subito ufficiosamente come Assessore esterno con deleghe pesantissime, non si capisce perché lui come Fragomeli (per esempio) non riescano mai a fare un passo indietro, a dare il loro contributo alla Comunità e financo alla politica come volontari semplici, come quarte linee, defilati nei ruoli ma saggi. Anziani saggi che accompagnano le nuove leve..