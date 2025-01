IL COMMENTO. PAOLO TREZZI DÀ I NUMERI: “I PARCHEGGI SONO BANCOMAT”

Cara Lecconews,

quasi 3 milioni.

2.939.263,15 €.

È la cifra incassata da LineeLecco dai parcheggi nell’anno 2024.

È quanto riportato nell’allegato alla Determina nr. 70 del 17 gennaio.

Erano 2.290.551,91€ nel 2022 2.417.323,36€ nel 2023

Mezzo milione in più in un anno

I RISTORNI AL COMUNE

– L’Amministrazione bussa a LineeLecco per il “ristorno” di questi incassi. Quantificato per il 2024 in ben 1.717.505,11€

Nel 2022 questa cifra era stata di 1.122.731,75€ e 1.241.110,43€ quanto preteso dal Comune per il 2023.

– Il tutto dato da un calcolo contrattuale: il 44% dell’incasso di LineeLecco da applicare sui primi 1.818.181€ e un altro 45% sugli incassi superiori a questa cifra.

Secondo la versione di Linee Lecco, invece, in base al contratto l’applicazione dovrebbe limitarsi al 45% sulla differenza

Maggioranza e opposizione divergono da tempo sul giusto calcolo da applicare e comunque su quanto sia giusto far pagare a LineeLecco la concessione per gestire i parcheggi cittadini

LE AMNESIE POLITICHE

– Il Sindaco, che ha potere di indirizzo, pare però sul tema gravemente interessato al solo totale piuttosto che al modo e quanto di questi introiti sarebbe invece giusto e urgente utilizzare per potenziare, promuovere, sostenere la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico urbano, financo allentare le stesse tariffe e ticket almeno ai cittadini lecchesi e, nondimeno, a tutelare con cura la precarietà dell’equilibrio dei conti di LineeLecco senza dover per questo invece scegliere, come già fatto, di depotenziare e ridurre il servizio dei bus.

LE PREVISIONI DI SOLDI

– Sebbene l’auspicio da calcoli e simulazioni dell’Assessore al Bilancio Pietrobelli dove con la revisione del Piano Tariffario della Sosta prevedeva un incasso per LineeLecco di oltre 3 milioni (3.137.366, 05) e non centrato solo per il ritardo nell’entrata in vigore causa mancati adeguamenti di cartelli e apparecchiature, l’incasso per il 2024 è e resta esorbitante e così l’aumento negli anni così come non meno il “ristorno” complessivo a favore delle casse del Comune, bisognoso come un assetato di soldi ma arido di concreto interesse sulla mobilità e i bus

– Ad oggi, dati alla mano, si può certificare che il nuovo Piano Tariffario non è servito a ridurre il caos della mobilità urbana, non ha promosso l’utilizzo dei bus, idem l’utilizzo dei parcheggi periferici, ancor meno un risparmio economico a cittadini e automobilisti, ma piuttosto solo ad aumentare gli introiti delle sempre golose e onnivore casse pubbliche.

ALCUNI ESEMPI:

Via Parini con i suoi 156 posti ha incassato 526.000€ contro i 362.000€ del 2022

Il Broletto Nord 188 posti 156.000€ dai 128.000€

La Ventina 334 posti da 60.000€ a 66.000€

LO SLOGAN COMUNALE

In una riga lo slogan del Sindaco che però non ne farà cartelloni sui muri:

I nostri parcheggi con il vostro bancomat.

Paolo Trezzi

Lecco

