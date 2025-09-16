IL COMUNE DI BALLABIO PREMIATO PER LA GIORNATA DEL VERDE PULITO

MILANO – Ballabio si posiziona al terzo posto tra tutti i Comuni sotto i 5000 abitanti di Regione Lombardia che hanno partecipato al progetto per la Giornata del Verde Pulito. Il premio conferito alla Terrazza Belvedere al 39° Piano di Regione Lombardia, direttamente da Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia (a destra), è stato ricevuto dal sindaco Giovanni Bruno Bussola e dal coordinatore della Protezione Civile Saverio Mandolino.

“Sono onorato di aver ricevuto, in una cornice così prestigiosa, un premio che gratifica gli sforzi di oltre 70 ballabiesi che, lo scorso 18 maggio, hanno partecipato alle operazioni di pulizia – dichiara Bussola – Il merito va tutto alle numerose associazioni che hanno partecipato …

